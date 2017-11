Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Athen will den Anleihemarkt testen

Weitaus schwieriger als die Umsetzung der Reformvorgaben wird sein, das Vertrauen der Finanzmärkte zurückzugewinnen. Bereits im Juli war das Land zum ersten Mal seit 2014 mit einer fünfjährigen Anleihe an den Markt zurückgekehrt. Bis zum Ende des Anpassungsprogramms im August 2018 will die Regierung die Stimmung unter den Anlegern mit weiteren Emissionen testen.

Die Renditen der griechischen Anleihen sind zwar in den vergangenen Wochen gefallen. Sie liegen mit rund fünf Prozent für den zehnjährigen Bond inzwischen auf dem niedrigsten Niveau seit Beginn der Hilfsprogramme vor acht Jahren, sind aber im Vergleich zu den anderen Euro-Krisenländern immer noch sehr hoch. Im Finanzministerium am Athener Syntagmaplatz hofft man, dass ein zügiger Abschluss der dritten Prüfung die Risikozuschläge weiter drücken wird.

In Athener Finanzkreisen wird erwartet, dass die staatliche Schuldenagentur noch im November mit einem Anleihetausch einen weiteren Schritt zur Rückkehr an den Markt tut. 20 kleinere Emissionen im Gesamtvolumen von 29,7 Milliarden Euro, die mit dem Schuldenschnitt im Februar 2012 begeben wurden, sollen in vier oder fünf neuen, größeren Bonds zusammengefasst werden. Mit dem Tausch soll die Handelbarkeit der Anleihen, die Restlaufzeiten zwischen sechs und 25 Jahren haben, verbessert werden.

Ziel des Finanzministeriums ist es, bis zum Auslaufen des Hilfsprogramms im nächsten August ein Finanzpolster von zwölf bis 15 Milliarden Euro aufzubauen, um auch für widrige Umstände gewappnet zu sein. Denkbar wäre auch, dass die europäischen Geldgeber eine Art Sicherheitsnetz für Athen aufspannen, um die Märkte zu beruhigen. Von den 86 Milliarden Euro, die im dritten Rettungspaket bereitgestellt wurden, hat Griechenland bisher erst 40,2 Milliarden erhalten. Überdies kommt es Athen entgegen, dass der Refinanzierungsbedarf in den kommenden Jahren überschaubar ist. Bis 2022 sind keine größeren Rückzahlungen fällig.

Wenn es Tsipras gelingt, das laufende Anpassungsprogramm planmäßig bis Ende August 2018 abzuschließen, wäre das für ihn ein bedeutender politischer Erfolg. Sein Versprechen, das Land aus der Aufsicht der internationalen Geldgeber zu befreien, kann Tsipras aber nicht einlösen. Athen wird noch auf Jahrzehnte unter Beobachtung stehen. Nach den drei Hilfsprogrammen liegen rund 80 Prozent der griechischen Staatsschulden bei den öffentlichen Gläubigern. Die Fälligkeiten dieser Kredite reichen bis ins Jahr 2059.