Griechenland : Demonstranten stürmen Büro der Arbeitsministerin

Datum: 09.01.2018 18:02 Uhr

Demonstranten haben in Athen das Arbeitsministerium gestürmt und sind bis in das Büro von Ministerin Achtsioglou gelangt. Dort brüllten sie die zu dem Zeitpunkt anwesende Politikerin an.



Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen? Effie Achtsioglou Die griechische Arbeitsministerin wird in ihrem Büro von Demonstranten angebrüllt. (Foto: Reuters) AthenAus Protest gegen eine geplante Einschränkung des Streikrechts in Griechenland haben Demonstranten am Dienstag das Arbeitsministerium gestürmt. Rund 50 von ihnen gelangten bis in das Büro von Arbeitsministerin Effie Achtsioglou und riefen „Schämen Sie sich”, wie ein Augenzeuge berichtete. Vor dem Gebäude im Zentrum Athens hatten sich zuvor insgesamt rund 500 Demonstranten versammelt, die Verbindungen zu einer kommunistisch orientierten Gewerkschaftsgruppe haben. Ihr Protest richtete sich dagegen, dass die linke Regierung noch am Dienstag Arbeitsrechtsreformen im Sinne von Griechenlands internationalen Geldgebern EU und IWF auf den Weg bringen sollte.