Der Druck für Tsipras ist groß

Ein heißes Eisen sind auch die Reformen in der öffentlichen Verwaltung sowie die Änderungen im Arbeits- und Streikrecht, zu denen sich Griechenland im Rahmen des 2015 vereinbarten Rettungsprogramms verpflichtet hat. So sollen Streiks künftig nur möglich sein, wenn in einer Urabstimmung die Mehrheit der Belegschaft zustimmt. Bisher konnten die Gewerkschaftsvorstände praktisch nach Gutdünken Arbeitskämpfe ausrufen. Auch andere Gewerkschaftsrechte sollen beschnitten werden. Weitere Vorgaben betreffen die Öffnung so genannter „geschlossener Berufe“, deren Ausübung bisher stark reglementiert ist.

Wenn die Regierung es schafft, die Aufgabenliste bis zum Jahresende abzuarbeiten, wäre das ein kleines Wunder. Die vorangegangene Prüfrunde verzögerte sich um mehr als ein Jahr. Das soll sich nicht wiederholen. Premier Tsipras macht deshalb jetzt Tempo. Seine Vorgabe an die Minister: Bis zum Treffen der Euro-Finanzminister am 6. November sollen 80 Prozent der Aufgaben abgehakt sein. Tsipras will alles daransetzen, das Anpassungsprogramm planmäßig bis zum August 2018 abzuschließen. Der Druck ist groß, auch angesichts des sich abzeichnenden Koalitionswechsels in Berlin. Die Forderung von FDP-Chef Christian Lindner, Griechenland müsse die Eurozone verlassen, steht im Raum. Umso weniger Ausrutscher darf sich Tsipras diesmal leisten. Vor allem aber muss die Athener Regierung die Finanzmärkte überzeugen, um sich im kommenden Jahr wieder ohne Hilfskredite refinanzieren zu können.

Sollte der politische Verwandlungskünstler Tsipras die Kurve kriegen und das Programm tatsächlich erfolgreich beenden, wäre nicht nur ein wichtiges Kapitel des Griechenland-Dramas abgeschlossen. Auch innenpolitisch würden die Karten neu gemischt. Tsipras hat zwar viele Hoffnungen seiner Wähler enttäuscht. Das zeigen die Meinungsumfragen. In einer Erhebung von Ende September liegt sein Linksbündnis Syriza mit 13 Prozentpunkten Rückstand hinter der konservativen Nea Dimokratia (ND). Aber die ND hat vom Syriza-Popularitätsverlust nicht wirklich profitieren können. Die Demoskopen sehen die Partei bei 26 bis 30 Prozent. Das entspricht in etwa dem Stimmenanteil von 28,1 Prozent, den sie bei der Wahl vom September 2015 erreichte. Mehr als 20 Prozent der Befragten äußern sich in den Umfragen unentschlossen. In der großen Mehrzahl dürfte es sich dabei um enttäuschte Syriza-Wähler handeln - die Tsipras vielleicht zurückgewinnen kann.