image

Premier Tsipras optimistisch: Griechenland will seine Krise 2018 beenden

Alexis Tsipras blickt optimistisch in die Zukunft: Griechenlands Regierungschef will sein Land noch in diesem Jahr aus der Krise führen. Ein neues Gesetz soll nun mehrere Maßnahmen zur Umsetzung des Vorhabens bündeln. mehr…