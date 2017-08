Selbstständige zahlen 82 Prozent ihres Einkommens

Kyriakos Mitsotakis, Vorsitzender der konservativen Oppositionspartei Nea Dimokratia (ND) wirft der Regierung Tsipras vor, sie schanze ihren Parteigängern gut dotierte Posten im Staatsdienst zu, während sie Arbeitnehmer, Rentner und Selbständige mit einem „Steuer-Tsunami“ überziehe. Nach Berechnungen der Ökonomin Miranda Xafa müssen Selbständige in Griechenland inzwischen bis zu 82 Prozent ihres Einkommens für Steuern und Sozialabgaben aufwenden. Xafa wirft der Regierung Tsipras vor, sie saniere die Staatsfinanzen durch ständige Steuererhöhungen, statt Ausgaben zu kürzen. Weitere Erhöhungen sind bereits programmiert: Ab 2019 sinkt der Grundfreibetrag in der Einkommensteuer von 8.636 auf 5.685 Euro. Für ein Jahreseinkommen von rund 9.000 Euro brutto, wie es etwa die Hälfte der Beschäftigten in der Privatwirtschaft verdient, werden dann statt 300 Euro rund 950 Euro Einkommensteuer fällig.

Dabei sind schon jetzt viele Steuerzahler am Ende ihrer finanziellen Kräfte, wie das magere Aufkommen bei der ersten Rate der Einkommensteuer zeigt. Fast 4,2 Millionen Griechen stehen beim Staat in der Kreide – fast jeder zweite Steuerpflichtige hat Schulden. Unter dem Strich summieren sich die Forderungen des Fiskus und der Sozialkassen auf rund 95 Milliarden Euro. Die Steuerschulden der Griechen haben sich damit seit Beginn der Krise 2010 mehr als verdoppelt. Gegen 850.000 säumige Zahler haben die Finanzbehörden inzwischen Zwangsmaßnahmen eingeleitet. Aber bei vielen ist nichts zu holen. Denn zahlreiche Schuldner sind pleite – oder tot.

Im Athener Finanzministerium hofft man, dass von den 670.000 Steuerpflichtigen, die den Zahlungstermin Ende Juli verstreichen ließen, viele doch noch zahlen. Wer Bedürftigkeit nachweist, kann seine Steuerschuld in zwölf Monatsraten abstottern. Allen anderen drohen Verspätungszuschläge, die sich auf 0,73 Prozent Zinsen pro Monat belaufen, und Pfändungen ihrer Bankkonten.

Dass die Griechen seit dem „Steuer-Befreiungstag“ am 23. Juli nun den Rest des Jahres in die eigene Tasche verdienen, ist nur eine theoretische, statistische Annahme. Tatsächlich kommen in den nächsten Monaten weitere Belastungen auf sie zu. Knapp 30 Milliarden Euro will der Fiskus in den letzten vier Monaten des Jahres kassieren. Im September und November werden die zweite und dritte Rate der Einkommensteuer fällig. Ende August verschickt die Finanzverwaltung außerdem die Bescheide zur verhassten Immobiliensteuer Enfia. Als Oppositionsführer versprach der Linkspopulist Tsipras, die Immobiliensteuer abzuschaffen. Stattdessen hat er sie erhöht.