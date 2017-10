Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Wirtschaftlicher Aufschwung Nach Jahren der Krise hat sich die griechische Wirtschaft offenbar wieder erholt – auch dank der EU-Hilfsgelder. (Foto: dpa)

AthenGriechenlands Ministerpräsident Alexis Tsipras schätzt die wirtschaftlichen Aussichten seines Landes nach dem Auslaufen des Hilfspakets rosig ein. „Kommendes Jahr werden wir die Kassandra-Rufe widerlegen, 2018 könnte das Wachstum nahe bei drei Prozent liegen“, sagte Tsipras am Freitag vor dem Parlament. Für 2017 sagte er ein Plus von mehr als zwei Prozent voraus. Er ist damit optimistischer als das Finanzministerium und die Notenbank in Athen, die jeweils 2,4 Prozent für kommendes Jahr vorhersagen.

Griechenland hatte das jüngste Hilfspaket der Euro-Partner Mitte 2015 erhalten. Es läuft bis 2018. Die Regierung in Athen strebt an, sich bis dahin wieder vollständig über den Anleihenmarkt finanzieren zu können.