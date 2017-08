 Griechenland: Tsipras überdreht die Steuerschraube

Alexis Tsipras Griechenlands Premier ist seit zweieinhalb Jahren verzweifelt auf der Suche nach neuen Einnahmequellen. (Foto: Reuters)

AthenDer 23. Juli war für die Griechen ein besonderer Tag. Die meisten haben es nur nicht bemerkt. In diesem Jahr arbeiten die Hellenen 203 Tage nur für den Staat. Am 23. Juli hatte der statistische Durchschnittsgrieche endlich genug verdient, um seine Steuern und Sozialversicherungsbeiträge zu bezahlen. So eine Berechnung des Athener Dragoumis-Zentrums für liberale Studien (Kefim). In anderen EU-Ländern war die Schwelle deutlich früher erreicht: In Zypern am 29. März, in Malta am 18. April und in Irland am 30. April. Vor Beginn der Krise konnten auch die Griechen den „Steuer-Befreiungstag“ erheblich früher feiern, nämlich Ende Mai.

Ein weiteres wichtiges Datum, das die meisten Griechen allerdings sehr gut kennen, war der 31. Juli. Am vergangenen Montag wurde die erste Rate der Einkommensteuer für 2016 fällig. Gut 2,4 Millionen Steuerpflichtige sollten 1,11 Milliarden an den Fiskus überweisen. Inzwischen hat man bei den Finanzbehörden nachgezählt – mit ernüchterndem Ergebnis: Es gingen bis zum Stichtag nur 775 Millionen ein. Rund 670.000 Steuerpflichtige konnten oder wollten nicht zahlen. Sie schulden dem Staat 339 Millionen Euro.

Das griechische Spar- und Reformprogramm Tsipras' Plan Der griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras hofft, dass sein Land mit Hilfe eines neuen Spar- und Reformprogramms ab dem Sommer 2018 wieder auf eigenen Beinen stehen kann. Die Kernelemente.

1. Renten Das Programm ist – wie die drei vorherigen seit 2010 – eine Mischung aus Sparvorgaben und Privatisierungen. In erster Linie soll der Staatshaushalt von der Unterstützung der defizitären Renten- und Krankenkasse so weit wie möglich befreit werden. Ab dem 1. Januar 2019 sollen demnach die Renten um bis zu 18 Prozent sinken. Mit der neuen Kürzung soll der Staat jährlich rund 2,7 Milliarden Euro sparen. Die Griechen haben nach jüngsten Angaben von Außenminister Nikos Kotzias seit 2010 im Durchschnitt 27 Prozent ihres Einkommens verloren.

2. Steuerfreibetrag Die zweite harte Sparmaßnahme: Ab dem 1. Januar 2020 soll der bislang geltende jährliche Steuerfreibetrag von 8.636 Euro auf 5.700 gesenkt werden. Athen und die Experten der Gläubiger, die in Griechenland praktisch das Sagen haben, rechnen damit, dass so gut zwei Milliarden Euro zusätzlich in die Staatskasse fließen.

3. Privatisierungen Athen hat sich zudem verpflichtet, Privatisierungen weiter zu beschleunigen. Unter anderem soll der Hafen von Thessaloniki für Jahre verpachtet werden, bei 14 Flughäfen ist das schon geschehen.

4. Primärer Überschuss Gesamtziel ist ein Primärer Überschuss (ohne laufenden Schuldendienst) im Staatsbudget von 3,5 Prozent des Bruttoinlandprodukts in den kommenden fünf Jahren. Mit einem solchen Überschuss könnte Griechenland die Zinsen für seine Kredite zahlen. Quelle: dpa

Stand: 19. Mai 2017

Fachleute sehen darin einen weiteren Beweis dafür, dass Ministerpräsident Alexis Tsipras die Steuerschraube überdreht. Die konservative Oppositionspartei Nea Dimokratia (ND) kommt auf nicht weniger als 26 Steuererhöhungen und neue Abgaben, die Tsipras den Bürgern in seinen zweieinhalb Regierungsjahren aufgebürdet habe. So stieg die Mehrwertsteuer von 23 auf 24 Prozent. Den Spitzensteuersatz bei der Einkommensteuer erhöhte die Regierung von 42 auf 45 Prozent. Der Solidaritätszuschlag stieg von 2,8 auf bis zu zehn Prozent. Unternehmensgewinne werden mit 29 statt 26 Prozent besteuert, Dividenden mit 15 statt zehn Prozent. Die Benzinsteuern setzte Tsipras um drei Cent pro Liter herauf, Dieselfahrer müssen acht Cent mehr pro Liter zahlen. Auch die Kfz-Steuern und die Tabaksteuer wurden mehrfach erhöht – mit dem Ergebnis, dass im vergangenen Jahr rund 120.000 Griechen ihre Autos stilllegten und geschätzt jede vierte gerauchte Zigarette Schmuggelware ist.

Das Beispiel Tabaksteuer zeigt: Bei vielen Verbrauchssteuern ist die Schmerzgrenze längst überschritten. Nach Expertenschätzungen wird der Anteil der unversteuerten Tabakwaren von 20 Prozent im vergangenen auf 25 Prozent in diesem Jahr steigen. Weitere Steuererhöhungen bringen also nichts mehr. Deshalb verwendet Finanzminister Euklid Tsakalotos viel Phantasie darauf, sich immer neue Abgaben auszudenken. In diesem Jahr führte er eine zehnprozentige Sondersteuer auf Pay-TV ein. Festnetztelefonate und Internetgebühren werden, zusätzlich zur Mehrwertsteuer, mit weiteren fünf Prozent belastet. Eine Kaffeesteuer verteuert den Kilopreis um bis zu vier Euro und die Tasse im Café um rund 20 Cent. Weil viele Raucher aus gesundheitlichen Gründen oder wegen der hohen Tabaksteuern auf E-Zigaretten umsteigen, kassiert der Fiskus nun auch dort ab: Das Liquid wird mit einem Euro pro 10 Milliliter besteuert.

Weitere Erhöhungen kommen im nächsten Jahr auf die Griechen zu: Ab 1. Januar will der Finanzminister den Kauf von Mobiltelefonen, Tablets, Laptops und PCs mit einer Sonderabgabe von zwei Prozent belasten. Ab 2018 will Tsipras auch die Touristen schröpfen: Sie sollen dann eine „Übernachtungssteuer“ zahlen. Die Abgabe beträgt, je nach Hotelkategorie, bis zu vier Euro pro Tag. Der Verband der griechischen Touristikunternehmen fürchtet, dass dadurch die Übernachtungskosten in den griechischen Hotels um fünf bis sechs Prozent steigen werden.

Kassenwart Tsakalotos steht unter Druck: Den internationalen Kreditgebern hat er versprochen, in den kommenden Jahren im Haushalt einen Primärüberschuss von 3,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) zu erwirtschaften. Dabei setzt der Finanzminister vor allem auf Steuererhöhungen. Aber Fachleute warnen: Immer höhere Abgaben könnten die Wirtschaft, die nach acht Jahren Rezession gerade zaghaft zu wachsen beginnt, wieder abwürgen. Vasilis Korkidis, Präsident des griechischen Groß- und Einzelhandelsverbandes ESEE, sieht in der Überbesteuerung einen „Schlag gegen die Unternehmen“.

Delia Velculescu, die den Internationalen Währungsfonds (IWF) in der Griechenland-Troika vertritt, erkennt in den hohen Steuern ein „Investitionshindernis“. Auch der griechische Industrieverband SEV hält die Steuerpolitik der Regierung für „kontraproduktiv“. Er kritisiert, die Regierung bürde den ehrlichen Steuerzahlern immer größere Lasten auf, tue aber nicht genug, um die grassierende Steuerhinterziehung zu bekämpfen. Nach einer Studie der Denkfabrik DiaNeosis entgehen dem Fiskus durch die Steuerhinterziehung jährlich rund 16 Milliarden Euro. Zum Vergleich: 2016 beliefen sich die gesamten Steuereinnahmen auf 54 Milliarden Euro.