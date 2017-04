Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Warum der Überschuss nicht stabil ist

Was auf den ersten Blick wie ein großer Erfolg aussieht und von der Regierung auch so gefeiert wird, ist in Wirklichkeit nur ein Teilaspekt eines durchwachsenen Gesamtbildes der öffentlichen Finanzen. Fachleute des IWF bemängeln, der hohe Primärüberschuss des vergangenen Jahres gehe vor allem auf einmalige Sparmaßnahmen zurück statt auf nachhaltige Strukturreformen. Tatsächlich ist das Land noch weit von einer tragfähigen Konsolidierung des Haushalts entfernt.

Der griechische Finanzminister kann zwar stolz einen Überschuss vorweisen, sitzt aber auf einem Berg unbezahlter Rechnungen. Lieferanten und Dienstleister warten mitunter seit Jahren auf die Bezahlung öffentlicher Aufträge. Nach Angaben des staatlichen Rechnungsamtes stiegen die offenen Forderungen gegenüber dem Staat von 4,55 Milliarden Euro Ende Dezember 2016 auf 5,05 Milliarden Ende Februar. Hinzu kommen fällige Mehrwertsteuererstattungen von rund einer Milliarde Euro. Auf solche Erstattungen warten griechische Unternehmen mitunter vier Jahre und länger.

Beim Kassieren ist der Fiskus deutlich schneller. Der hohe Primärüberschuss des vergangenen Jahres ist vor allem das Ergebnis massiver Steuererhöhungen. Zugleich strich der Finanzminister die öffentlichen Investitionen zusammen. Beides belastet die Wirtschaft. Das griechische BIP schrumpfte im vierten Quartal 2016 unerwartet stark um 1,2 Prozent. Die Schwäche dürfte sich in diesem Jahr fortsetzen. Die Regierung des Linkspopulisten Alexis Tsipras setzte ursprünglich für dieses Jahr ein Wachstumsziel von 2,7 Prozent an, musste dies aber inzwischen auf 2,5 Prozent senken. Die Volkswirte der griechischen Alpha Bank erwarten nur ein Wachstum von 1,5 Prozent, die Banken Citigroup und Barclays rechnen sogar mit weniger als 0,5 Prozent. Bewahrheiten sich diese pessimistischen Prognosen, dürfte Finanzminister Tsakalotos große Schwierigkeiten haben, seine diesjährigen Haushaltsziele zu erreichen.