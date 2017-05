Großbritannien : May verspricht Erhöhung der Militärausgaben

Datum: 11.05.2017 09:49 Uhr

Sollte die britische Premierministerin Theresa May bei den Parlamentswahlen Anfang Juni gewinnen, will sie die Militärausgaben bis 2023 kontinuierlich steigern. Damit will May die Sicherheit der Briten gewährleisten.



Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen? Theresa May Den anstehenden Wahlen kann die amtierende Premierministerin von Großbritannien gelassen entgegenblicken: ihre Partei führt in den Umfragen deutlich. Im Falle eines Sieges will May die Militärausgaben aufstocken. (Foto: AP) LondonDie britische Premierministerin Theresa May will im Falle eines Wahlsiegs die Verteidigungsausgaben bis 2023 kontinuierlich steigern. Damit werde die Sicherheit des Landes gewährleistet, erklärte sie in der Nacht zum Donnerstag. Zudem erfüllten die Briten somit ihre „Verpflichtungen gegenüber der Welt“. Großbritannien ist einer von fünf Nato-Staaten, deren Verteidigungsausgaben tatsächlich über der vereinbarten Marke von zwei Prozent der Wirtschaftsleistung liegen. Deutschland lag 2016 bei etwas über 1,2 Prozent seines Bruttoinlandsprodukts. In Großbritannien wird Anfang Juni ein neues Parlament gewählt. Mays Partei liegt in Umfragen deutlich vorn.