 Großbritannien: Theresa May lässt neu wählen

Theresa May Theresa May vor ihrem Amtssitz in London: Die Premierministerin kündigt Neuwahlen an. (Foto: AFP / Hermann Bredehorst)

LondonPremierministerin Theresa May hat überraschend Neuwahlen in Großbritannien angekündigt. Die Wahl soll am 8. Juni stattfinden, teilte May in einer kurzfristig angesetzten Ansprache am Dienstag in London mit. Sie selbst will als Spitzenkandidatin der Konservativen antreten.

May begründete den Schritt damit, das Parlament sei sich uneinig über den geplanten EU-Austritt ihres Landes. „Vom Brexit gibt es kein Zurück“, sagte May. „Das Land kommt zusammen, aber Westminster tut dies nicht“, so die Premierministerin. Ohne Einigkeit drohe Unsicherheit und Instabilität, Großbritannien brauche eine starke und stabile Führung.

Die Liberaldemokraten drohten mit einem Stillstand des Landes, auch die Scottish National Party sei gegen die Brexit-Entscheidung. Abgeordnete des Oberhauses hätten geschworen, jeden Schritt in Richtung Brexit zu bekämpfen.

Doch ihre Gegner irrten sich, so May. „Sie unterschätzen unsere Entschlossenheit, die Aufgabe zu erledigen.“ Wenn jetzt keine Wahlen abgehalten würden, würde die Opposition „ihre Spielchen weiterspielen“. Neuwahlen seien der einzige Weg, um Stabilität zu gewährleisten. Jede Stimme für die Konservativen werde es der Opposition schwieriger machen. Da die EU noch damit beschäftigt sei, ihre Position auszufeilen, habe Großbritannien nun die Chance, die Wahl auf den Weg zu bringen.

Nach britischem Recht kann der Premierminister eine Wahl ansetzen, wenn zwei Drittel der Abgeordneten dafür stimmen. Am Mittwoch wolle sie eine entsprechende Vorlage ins Parlament einbringen, sagte May.

Die konservative Politikerin hatte Neuwahlen bislang ausdrücklich ausgeschlossen. Sie musste sich aber immer wieder gegen Vorwürfe erwehren, sie habe kein Mandat. May war im Juli 2016 von ihrer Partei ins Amt gewählt worden, nachdem ihr Vorgänger David Cameron nach dem Brexit-Votum am 23. Juni zurückgetreten war. Erst Ende März hatte May die Austrittserklärung ihres Landes aus der EU verkündet.

Regulär sollte erst wieder im Jahr 2020 gewählt werden. Jüngste Umfragen deuten darauf hin, dass Mays Konservative einen erheblichen Vorsprung vor der oppositionellen Labour-Partei hat und ihre Regierungsmehrheit erheblich ausbauen könnte. Die Briten stimmten im vergangenen Jahr für den Austritt aus der EU. Die Scheidungsverhandlungen sollen bald beginnen.