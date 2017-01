Versprechen zur Sozialpolitik

Im Sky-Interview am Sonntag ist sie auf diese Details nicht eingegangen. Schottlands Ministerpräsidentin Nicola Sturgeon hat Mays Auftritt daher in einem Gespräch mit der BBC als unakzeptabel bezeichnet. „Ich habe nicht das Gefühl, dass wir mehr über ihre Verhandlungsstrategie wissen als vor sechs Monaten“, sagte Sturgeon. Sie kämpft für einen britischen EU-Austritt, bei dem die Dinge möglichst so bleiben, wie sie sind. Im vergangenen Jahr hatte Sturgeon mit einem erneuten Unabhängigkeitsreferendum gedroht, um ihre Ziele durchzusetzen. Zuletzt äußerte sie sich etwas zurückhaltender und sagte: Kurzfristig werde es eine solche Abstimmung nicht geben, wenn Großbritannien im Binnenmarkt bleibe.

Es dürfte vor allem der Abschied aus der EU sein, der Mays Amtszeit dominieren wird. Doch die Premierministerin hat bei ihren Einzug in die Downing Street im Juli vergangenen Jahres auch eine neue Sozialpolitik versprochen. Sie wolle künftig vor allem der Arbeiterklasse helfen, die gerade so über die Runden komme. Denn die Vorgängerregierung unter Premier David Cameron habe sich zu sehr darauf konzentriert, den Ärmsten der Armen zu helfen, wird May Medienberichten zufolge in ihre Rede an diesem Montag sagen.

Bei einigen ihrer Versprechen vom Juli 2016 ist die Premierministerin aber bereits zurückgerudert. So hatte sie ursprünglich angekündigt, Arbeiter in die Führungsgremien von Unternehmen zu hieven und damit eine Art Mitbestimmung nach deutschem Vorbild zu schaffen. Sie hatte zudem härteres Vorgehen gegen üppige Vergütungspakete in der Wirtschaft angedroht. In einem im Dezember vorgelegten Diskussionspapier kommen diese Vorschläge aber wesentlich harmloser daher.



Oppositionspolitiker haben auch am Sonntag die weiterhin eher vagen Andeutungen Mays im Sky-Interview zur Sozialpolitik und zum Brexit massiv kritisiert. Die Kluft zwischen ihren Worten und ihren Taten werde immer größer, bemängelte der Labour-Abgeordnete Chris Bryant über den Kurznachrichtendienst Twitter. May klinge wie ein netter, aber nicht effektiver Vikar.

Alastair Campbell, einst ein wichtiger Vertrauter von Ex-Premier Tony Blair, drückte sich noch deutlicher aus: Dem Land dämmere langsam, dass die Premierministerin ihrem Job nicht gewachsen sei, schrieb er über Twitter.

Auf May kommt in Sachen Brexit voraussichtlich noch eine weitere Hürde hinzu: Großbritanniens Oberster Gerichtshof wird in den nächsten Wochen entscheiden, ob die Premierministerin die Zustimmung des Parlaments braucht, bevor sie die offiziellen Scheidungsgespräche mit der EU in Gang setzt. Beobachter erwarten, dass die Richter zu Gunsten der Abgeordneten entscheiden und damit ein Urteil des Londoner High Court bestätigen werden. May will laut „Sunday Times“ bei der ersten Kabinettssitzung in diesem Jahr, die am Donnerstag ansteht, ihre Reaktion auf diese erwartete Gerichtsniederlage festlegen.