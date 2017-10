Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

„Straftaten werden immer geahndet"

Das Burka-Verbot erwies sich bislang ohnehin nicht gerade als Herausforderung für die Polizisten zwischen Bodensee und Neusiedler See. Nach Behördenangaben gab es beispielsweise im 1,8 Millionen Einwohner großen Wien nur ein „Einschreiten im mittleren zweistelligen Bereich“ in den ersten beiden Wochen.

Für Gelächter sorgten unterdessen zwei bizarre Fälle des Burka-Verbots in Österreich. Die Elektronikkette McShark warb bei einer Ladeneröffnung mit ihrem Maskottchen, einen als Menschen verkleideten Hai, im Zentrum Wiens. Die Polizei schritt ein. Dem Werbeträger blieb nichts anderes übrig, als den Kopf seiner Hai-Verkleidung abzunehmen.

Auch Dreharbeiten der österreichischen Parlamentsdirektion mit einen verkleideten hellblauten Hasen Lesko, dem Maskottchen der Volksvertretung für Kinder, riefen die Polizei auf den Plan. Doch da es sich bei den Filmaufnahmen um eine erlaubte Berufsausübung handelt, gab es keine Sanktionen der Ordnungshüter.

In der Tourismusindustrie gab es hingegen große Befürchtungen, das Verhüllungsverbot könnte vermögende Touristen aus dem arabischen Raum abschrecken. Österreich erwirtschaftet schließlich rund fünf Prozent seines Bruttoinlandsprodukts mit dem Fremdenverkehr. Mittlerweile haben sich die Befürchtungen angesichts des Fingerspitzengefühls der österreichischen Polizei aber eingestellt. „Wir haben die Rückmeldung von den Tourismusorganisationen, dass eine große Gelassenheit herrscht“, heißt es im Wiener Innenministerium am Donnerstag.

Nach Halloween steht bereits die nächste Bewährungsprobe bevor: Nikolaus am 6. Dezember. Denn als Bischof von Myra darf der Heilige mit weißem Rauschbart auch weiterhin sein Gesicht bei Straßenumzügen verhüllen. Sollte der als Nikolaus Verkleidete aber in schlechter Absicht unterwegs sein, wollen die österreichischen Behörden unbarmherzig einschreiten. „Straftaten werden immer geahndet, egal mit Horror-Maske oder als Nikolaus“, kündigt das Ministerium schon mal vorsorglich für den Nikolaustag an.