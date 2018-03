 Handelskonflikt: Bundesregierung will Stahl-Streit mit den USA auf G20-Ebene lösen

Zusammen mit den anderen G20-Staaten will die Bundesregierung den Handelskonflikt angehen. Vielerorts wird vor Protektionismus gewarnt.

Frankfurt/BerlinDie Bundesregierung will den Handelskonflikt mit den USA im Schulterschluss mit China und den anderen G20-Staaten lösen. Bundeskanzlerin Angela Merkel und Chinas Präsident Xi Jinping verabredeten am Wochenende eine enge Zusammenarbeit. Bereits am Montag werden sich die Finanzminister der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G20) in Buenos Aires mit den Schutzzöllen der USA auf Stahl und Aluminium beschäftigen. Parallel dazu will Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) in Washington direkt mit der US-Regierung sprechen. Rückendeckung kam von der Bundesbank, die vor neuem Protektionismus warnte.

US-Präsident Donald Trump nimmt mit den Schutzzöllen vor allem China aufs Korn. Er wirf dem Land vor, den US-Markt mit Billig-Stahl zu überschwemmen. Aber auch Deutschland und die EU hat er im Visier. Die EU und China haben mit Gegenmaßnahmen gedroht. In einem Telefonat sprachen sich Merkel und Xi nach Angaben der Bundesregierung dafür aus, im Rahmen des „G20 Global Forum“ nach einer Lösung zu suchen. Dieses Dialog-Format der G20-Staaten befasst sich seit langem mit Stahl-Überkapazitäten.

Zusätzlich sucht die Bundesregierung auf mehreren Kanälen den Kontakt mit der US-Regierung. Wen Altmaier in Washington treffen wird, war zunächst unklar. In seinen Gesprächen dürfte es auch um mögliche Ausnahmen für deutsche Unternehmen gehen.

Darüber wird beim G20-Treffen diskutiert Kryptowährungen Viele Regierungen wehren sich gegen den Begriff Währung für die Online-Zahlungsmittel wie Bitcoin. Die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Christine Lagarde, will eine Regulierung. Bitcoin werden in komplizierten Rechen-Prozessen erzeugt und kommen bei Zahlungen im Internet zum Einsatz. Aber das kann auch für Geldwäsche und Terrorfinanzierung genutzt werden – Bitcoin können auch mit Dollar und Euro gekauft werden. Googles Gewinne Internetkonzerne wie Google oder Facebook verdienen weltweit Milliarden – zahlen aber in vielen Ländern kaum Steuern, da sie dort keine Firmensitze haben. Die EU-Kommission schlägt nun drei Prozent Umsatzsteuer für große Internetkonzerne in Europa vor. So könnten die Staaten in Europa etwa fünf Milliarden Euro zusätzlich einnehmen. Aber schon in der EU dürfte das auf Widerstand stoßen – und auf der G20-Ebene ist ein gemeinsames Besteuerungsvorgehen kaum realistisch. Trumps Zölle US-Präsident Donald Trump hat Zölle von 25 Prozent auf Stahl und 10 Prozent auf Aluminium zum Schutz der US-Industrie verhängt. Die EU-Kommission droht nun mit Abgaben auf US-Waren wie Whisky oder Motorräder. Auch China erwägt Vergeltungsmaßnahmen. Im Prinzip steht es 19 gegen 1 auf der G20-Ebene – aber der eine könnte eine Spirale der Abschottung und Zollschranken auslösen – mit fatalen Folgen: Produkte würden teurer, Arbeitsplätze könnten in großer Zahl weltweit gefährdet werden. Venezuela Abseits der offiziellen Runden soll auch die Lage in dem vom Sozialisten Nicolás Maduro mit harter Hand regierten Land mit den größten Ölreserven diskutiert werden. Es droht die Staatspleite. Die Währung Bolivar leidet unter Hyperinflation und ist nichts mehr wert. Maduro setzt in seiner Not auf eine eigene Digitalwährung namens Petro, abgesichert mit den Ölreserven. Eine Zusammenarbeit mit dem IWF lehnt er ab. Eine Pleite könnte die Region destabilisieren.

Der neue Bundesfinanzminister Olaf Scholz sagte auf dem Flug in die argentinische Hauptstadt, dass er seinen US-Kollegen Steven Mnuchin für einen gemeinsamen Kurs gegen Protektionismus gewinnen wolle. Die Welt wachse zusammen, „und sie sollte auch zusammen bleiben“. Freier Handel sei dazu eine ganz wichtige Ressource. Scholz plädierte dafür, solange miteinander zu sprechen, bis man zu einem gemeinsamen Ergebnis gekommen sei.

Auch die EU sucht das Gespräch mit den USA. Merkel hat dabei der EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström ihre Unterstützung zugesagt. Dem „Spiegel“ zufolge fordern die USA für Ausnahmen von den Zöllen Zugeständnisse. So solle die EU zusichern, dass aus dem Binnenmarkt auf Dauer nicht mehr Stahl in die USA verschifft werde als 2017. Zudem solle Brüssel gegen Dumping-Stahl aus China vorgehen und auch in anderen Handelsfragen mit den USA kooperieren. In der Verteidigungspolitik müssten die Europäer Beweise liefern, dass ihre Rüstungsanstrengungen ausgeweitet würden.

Bundesbank-Vizepräsidentin Claudia Buch warnte vor Protektionismus. „Wir brauchen die internationale Kooperation in der G20, um eine Abschottungstendenz innerhalb der Weltwirtschaft zu verhindern“, sagte Buch der Nachrichtenagentur Reuters in einem am Sonntag veröffentlichten Interview. „Gerade in diesen politisch schwierigen Zeiten ist es wichtig, dass wir die G20 als Forum der internationalen Zusammenarbeit haben.“

Unterdessen treibt die US-Regierung die Umsetzung der umstrittenen Schutzzölle voran. Das Handelsministerium gab am Wochenende bekannt, ab Montag würden Anträge von US-Unternehmen auf Ausnahmen von den Aufschlägen angenommen. Eine Entscheidung darüber könne bis zu 90 Tage in Anspruch nehmen, hieß es in der offiziellen Bekanntmachung im US-Bundesanzeiger. Erwartet würden etwa 4500 Anträge. Damit entsprechen die Vorschriften denen in einem Entwurf des Dokuments, in das Reuters am Freitag einsehen konnte. Die Schutzzölle selbst sollen weiterhin ab dem kommenden Freitag erhoben werden.