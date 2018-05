Handelskonflikt Trump kann China keine echten Zugeständnisse abtrotzen

Die USA und China gewinnen Zeit im Handelskonflikt, gegenseitige Strafzölle könnten vorerst verschoben sein. Doch ein Durchbruch ist da nicht.

Donald Trump mit der unterzeichneten Erklärung. (Foto: AFP) Donald Trump

WashingtonGanz erfolglos war das jüngste Krisentreffen zwischen den USA und China nicht. Immerhin konnte man sich im Handelskonflikt auf eine kleine Annäherung einigen und vereinbarte „weitere Gesprächsbereitschaft“.

China werde „die Einkäufe von Waren und Dienstleistungen in den USA erheblich steigern“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung. Amerikanische Landwirtschafts- und Energieexporte nach China sollten „signifikant“ klettern. Die besonnene Tonlage deutet darauf hin, dass die beiden größten Wirtschaftsmächte der Welt ihre Spannungen nicht eskalieren lassen wollen. So sieht Finanzminister Steven Mnuchin die Gefahr eines Handelskrieges erst einmal gebannt.

„So schwach und vage die Vereinbarung auch sein mag: Sie könnte die Einführung von massiven Strafzöllen verzögern“, sagte der Ökonom Eswar Prasad der „Financial Times“. Trump plant Strafzölle in Höhe zwischen 50 und 150 Milliarden US-Dollar auf chinesische Importe, noch im Mai oder Juni sollten sie verhängt werden. Nun könnte es einen Aufschub geben.

Einen nachhaltigen Durchbruch im Handelskonflikt haben die Gespräche allerdings nicht gebracht. Mit keinem Wort erwähnte die Mitteilung, in welcher Höhe China gedenkt, zusätzliche Waren aus den USA einzukaufen. Eine Zahl sucht man in dem Statement vergeblich. Auch ein Zeitrahmen bleibt offen. Und ob die USA im Gegenzug ihre Strafzölle auf chinesische Importe tatsächlich fallen lassen wollen? Auch das wurde ausgespart.

Hinter den Kulissen sollen die Gespräche weniger harmonisch abgelaufen sein, als die Erklärung vermuten lässt. Im vergangenen Jahr betrug das Handelsdefizit der USA gegenüber China 375 Milliarden Dollar. Vor diesem Hintergrund drängen die amerikanischen Unterhändler darauf, dass China sich zu einem konkreten Ziel bekennt: zusätzliche Einfuhren von US-Waren in Höhe von 200 Milliarden Dollar, um das Defizit abzuschmelzen.

Die Chinesen lehnen ein so ein detailliertes Zugeständnis bislang erfolgreich ab, auch wenn das Weiße Haus öffentlich Druck aufbaut. Der Direktor des Nationalen Wirtschaftsrats im Weißen Haus, Larry Kudlow, preschte am Freitag vor und zeigte sich optimistisch, dass China dem 200-Dollar-Ziel zustimmen werde.

Die chinesische Delegation war darüber wenig erfreut und wies die Äußerungen als „falsche Spekulationen“ zurück. Dass sich die Zahl am Ende nicht in der schriftlichen Vereinbarung wiederfand, ist ein Erfolg für China. Und ein Zeichen dafür, dass die USA mit ihrer bisherigen Strategie kaum vorankommen. Der US-Handelsexperte Edward Alden kommentierte auf Twitter, das Weiße Haus verhalte sich „stümperhaft“. Die jüngsten Entwicklungen seien eine „Fallstudie, wie man nicht verhandeln sollte“.

Einen echten Erfolg kann die US-Regierung also nicht verkünden. Seit Jahren beschimpft Trump China wegen unfairer Handelspraktiken und dem mutmaßlichen Diebstahl geistigen Eigentums, insbesondere von amerikanischen Hightech-Konzernen. Im April verhängte der Präsident Strafzölle gegen chinesische Einfuhren in Höhe von 50 Milliarden US-Dollar, im Gespräch sind Handelshemmnisse in dreifacher Höhe.

Trump von allen Seiten unter Druck

Trump hat den Handelskrieg angezettelt – und steht nun von mehreren Seiten unter Druck. Einerseits hat er kein Interesse an einer unmittelbaren Eskalation. Im Juni soll sein Gipfeltreffen mit dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong Un stattfinden. Es wäre von Vorteil, China im Vorfeld nicht komplett zu vergrätzen.

Andererseits könnten Trumps Drohungen gegen China schnell zur Luftnummer werden, sollte er Peking kein klares Zugeständnis abtrotzen können. Seine Anhänger haben ihn unter anderem wegen harscher Worte in Richtung Peking gewählt, auch Teile der US-Industrie zählen darauf, dass Trump seinen Versprechen Taten folgen lässt.

Die konservative TV-Kommentatorin Laura Ingraham twitterte: „Wenn Trump nachgibt, wird er dafür mit Wählerstimmen bezahlen. Der Schutz unserer Nationalen Sicherheit und unsere Stellung als wirtschaftliche und militärische Supermacht ist wertvoller als ein paar Importe.“ China gehört zu einem der größten Abnehmer von amerikanischen Sojabohnen.