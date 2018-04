Handelskonflikt Trump verschiebt Entscheidung über Strafzölle gegen EU

US-Präsident Donald Trump will offenbar erst im Juni entscheiden, ob die EU und andere Staaten von den Strafzöllen auf Aluminium und Stahl befreit werden.

WashingtonUS-Präsident Donald Trump hat beschlossen, die Entscheidung über die Einführung von Stahl- und Aluminiumzöllen gegen die Europäische Union, Kanada und Mexiko bis zum 1. Juni zu verschieben. Das berichteten am Montag unter anderem das „Wall Street Journal“ und die „New York Times“ unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Dem Bericht zufolge soll es am Abend noch eine offizielle Mitteilung des Weißen Hauses geben. Dabei soll auch bekanntgegeben werden, dass Südkorea von den Zöllen befreit werden soll.

Anfang März kündigte der US-Präsident Strafzölle von 25 Prozent auf Stahl und zehn Prozent auf Aluminium an. Auch Deutschland ist davon betroffen. Allerdings galt für das Land – wie auch für andere EU-Länder – bisher eine Schonfrist, in der es von den Zöllen ausgenommen wurde. Diese Frist sollte ursprünglich am 1. Mai um 00:01 Uhr in Washington (06:01 Uhr MESZ) auslaufen.

Im Vorfeld der Entscheidung hatte die EU mit harten Vergeltungsmaßnahmen gedroht, unter anderem einer Beschwerde bei der Welthandelsorganisation WTO und Strafzöllen auf US-Produkte wie Harley-Davidson-Motorräder und Bourbon-Whiskey.

Die US-Regierung soll nun auch vorläufige Vereinbarungen mit Argentinien, Australien und Brasilien getroffen haben. Details sollen in den nächsten 30 Tagen bekanntgegeben werden. In der Zwischenzeit soll auch diesen Ländern eine Ausnahmeregelung gestattet werden.

Trump begründet die neuen Handelshürden mit der nationalen Sicherheit. Die Europäer halten dies für vorgeschoben und sehen in dem Schritt eine Maßnahme zum Schutz der US-Industrie.

