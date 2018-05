Handelskonflikt Trump kann China keine echten Zugeständnisse abtrotzen

Seite 2 von 2: Trump wird vorgeführt

Vertreter der Branchen, die am stärksten auf Strafzölle gegen China drängen, zeigten sich enttäuscht. „Manchmal ist es besser, vom Verhandlungstisch wegzugehen”, sagte Scott Paul, der Präsident der Allianz für die US-Fertigungsindustrie. „Wir brauchen mehr Details. Ich bin nicht ermutigt von der Richtung der Gespräche.”

Die Demokraten führen Trump bereits genüsslich vor. Die Hightech-Kenntnisse amerikanischer Konzerne seien „die Kronjuwelen“ der USA, twitterte der demokratische Oppositionsführer im Senat, Chuck Schumer. Ein Deal über Produktkäufe löse nicht das langfristige Problem des Diebstahls geistigen Eigentums durch China. „Lassen Sie sich nicht von China austricksen“, mahnte er.

Beide Seiten wollen das Gesicht wahren

Für den Moment wollen sowohl Washington als auch Peking das Gesicht wahren. China will den Eindruck vermeiden, dass es vor den USA einknickt. Wohl deshalb heißt es in der gemeinsamen Erklärung auch, man wolle nur deshalb mehr US-Produkte kaufen, „um den wachsenden Konsumbedürfnissen der Chinesen gerecht zu werden“.

Und auch die USA stünden blamiert da, wenn man nach Wochen des Streits so gar nichts zu verkünden hätte. Erste Gespräche in Peking verliefen ergebnislos, eine prominent besetzte US-Delegation kehrte mit leeren Händen zurück. Das einzige, was von der Reise hängen blieb, war ein peinlicher Streit zwischen US-Finanzminister Steven Mnuchin und Trumps Wirtschaftsstrategen Peter Navarro, die sich während der Reise anfauchten.

Zudem drängt die Zeit, denn der Handelskonflikt hinterlässt schon jetzt seine Spuren. China hat Barrieren gegen US-Agrarprodukte hochgezogen und bezog in den vergangenen Monaten verstärkt Soja aus Russland, was amerikanische Bauern nervös macht. Und eine amerikanische Blockade des chinesischen Smartphone-Herstellers ZTE führte dazu, dass das Unternehmen vor dem Bankrott steht.

Vergangene Woche überraschte Trump damit, dass er eine Lösung im Konflikt um ZTE anstrebe. Konkret passiert ist bislang nichts. Chinas Außenminister Wang Yi dürfte kommende Woche bei einem Besuch in Washington auf detaillierte Zusagen drängen. Sollten sich die USA und China tatsächlich demnächst auf eine Zahl einigen, steht die Handelswelt vor neuen Problemen.

China könnte versuchen, seinen Bedarf von Industriemaschinen nicht mehr aus Ländern wie Deutschland und Japan zu decken, sondern aus den USA. Das würde neue Konfliktlinien öffnen. Oder Peking erklärt sich bereit, mehr US-Produkte wie zum Beispiel Halbleiter zu importieren – was einen Keil zwischen Washington und Partner wie Südkorea und Taiwan triebe.

„China hat eine gute Chance, den Handelskrieg zu gewinnen“, sagte der China-Experte Prasad der Nachrichtenagentur AP. „Wenn China deutlich mehr US-Waren einkauft, wird das die Kluft zwischen den USA und ihren Verbündeten nur vergrößern.“

Außerdem ist unklar, ob amerikanische Unternehmen überhaupt in der Lage sind, sich schnell auf einen Nachfrageschub aus China einzustellen. „China könnte seine Airbus-Käufe an Boeing umleiten, aber so etwas funktioniert nicht von heute auf morgen“, sagte der Handelsexperte Peter Wolf dem TV-Sender CNN.