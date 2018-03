Handelsminister entsandt Südkorea ringt um Ausnahme von US-Schutzzöllen

Südkorea ist der drittgrößte Exporteur von Stahl in die USA. Das Interesse an einer Ausnahme von den US-Schutzzöllen ist daher groß.

Südkorea hat eine Ausnahme von US-Schutzzöllen beantragt. (Foto: Reuters) Stahlrohre in Seoul

SeoulAls Reaktion auf die US-Schutzzölle auf Stahl und Aluminium mobilisiert Südkorea sämtliche Kräfte. Die Regierung werde alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel nutzen und größte Bemühungen unternehmen, um auf die Maßnahmen von US-Präsident Donald Trump zu reagieren, sagte Finanzminister Kim Dong-Yeon am Montag in Seoul. Details nannte er nicht. Seine Regierung hat bereits offiziell eine Ausnahme von den geplanten Abgaben beantragt.

Dieser Forderung soll nun auch Handelsminister Kim Hyun-Chong in den USA Nachdruck verleihen. Der Minister werde am Dienstag dorthin aufbrechen, sagte eine Sprecherin. Er hatte in den vergangenen Wochen bereits wiederholt versucht, bei Unterredungen in den USA Vorteile für die südkoreanischen Stahlproduzenten herauszuholen.

Südkorea ist der drittgrößte Exporteur von Stahl in die USA und zudem im Nordkorea-Konflikt mit der Regierung in Washington verbündet. Trump hatte am Donnerstag Zölle auf Stahl- und Alu-Importe angeordnet, die in zwei Wochen in Kraft treten sollen. Als Voraussetzung für Ausnahmen nannte er faire Handelsbeziehungen, wobei auch die Verteidigungsausgaben von Verbündeten berücksichtigt werden sollen. Bisher sind Mexiko und Kanada, die gemeinsam mit den USA die Freihandelszone Nafta bilden, vorerst von den Abgaben ausgenommen. Die EU und Deutschland fordern ebenfalls Ausnahmen.