Handelspolitik Trump verspricht Australien Verzicht auf US-Strafzoll

Das nächste Land wird wohl eine Ausnahme von den angekündigten US-Strafzöllen erhalten – macht dafür aber eine Zusage.

Eröffnungszeremonie am Freitag in Pyeongchang. (Foto: AFP) Australische Paralympics-Mannschaft

WashingtonUS-Präsident Donald Trump will Australien offenbar bald von Zöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte ausnehmen. Darüber habe er mit Premierminister Malcolm Turnbull gesprochen, teilte Trump am Freitag per Twitter mit.

Man arbeite „sehr schnell“ an einem „Sicherheitsabkommen, damit wir keine Stahl- oder Aluminiumzölle gegen unseren Verbündeten, die große Nation Australien, verhängen müssen!“, so Trump. Was eine mögliche Einigung konkret beinhalten würde, sagte Trump nicht.

Australischer Premier spricht über Zollbefreiung

Turnbull ging am Samstag noch einen Schritt weiter. Er sei „sehr angetan, dass der Präsident bestätigen konnte, dass er keine Zölle auf australischen Stahl und Aluminium erheben wird“, sagte er vor Reportern im Bundesstaat South Australia.

Allerdings gab es gewisse Verwirrung über Trumps Wortwahl. In seinem Tweet hatte er „faire Militär- und Handelsbeziehungen“ zu Australien hervorgehoben, denen sich Turnbull verpflichtet fühle. Der Premier sagte dazu, mit einem neuen „Sicherheitsabkommen“ habe Trump sich auf Rechtsdokumente bezogen, die die Ausnahmeregelung für sein Land festschreiben sollten.

Im Übrigen habe Australien bereits die „engste Militär- und Sicherheitsallianz“ mit den USA, die möglich sei. Und auch die Handelsbeziehungen zu den USA seien „absolut auf Augenhöhe“, meinte Turnbull. „Tatsächlich haben die USA einen großen Überschuss im Handel mit Australien.“

Australische Geschäftsleute schreiben an Trump

Mit Verweis auf die Nationale Sicherheit der USA hat Trump Zölle von 25 Prozent auf Stahl und zehn Prozent auf Aluminium angeordnet. Nur die Nachbarn Kanada und Mexiko - beide Partner in dem aktuell neu verhandelten Freihandelsabkommen Nafta - sind ausgenommen. Trump deutete indes an, dass auch Verbündete der USA 15 Tage Zeit hätten, mögliche Ausnahmen auszuhandeln.

Dies setzte eine diplomatische Offensive Canberras in Gang: Trump bekam einen Brief, der von australischen Geschäftsleuten und der früheren Golflegende Greg Norman unterzeichnet wurde. Norman gilt als Unterstützer und Freund des US-Präsidenten.

EU plant Strafzölle – auch auf diese zehn ungewöhnlichen US-Exportschlager 10. Platz: Kau- und Schnupftabak 1 von 10 In Deutschland gibt es den einen oder anderen prominenten Schnupftabak-Fan. Wer Nationaltorhüterlegende Sepp Maier (r.) kennt, weiß, dass er leidenschaftlich gerne „schnupft“. Auch der ehemalige SPD-Vorsitzende Franz Müntefering erlaubt sich hier und da mal ein „Näßchen“. Dabei hätte die EU das Genussmittel beinahe verboten. Ein gewisser Edmund Stoiber, heute CSU-Ehrenvorsitzender, machte sich in Brüssel dafür stark, dass die Prisen legal bleiben. Im vergangen Jahr wurden Schnupf- und Kautabakerzeugnisse im Wert von insgesamt 200.000 Euro aus den USA nach Europa importiert. 9. Platz: Wasserpfeifentabak 2 von 10 Immer weniger junge Menschen greifen in Deutschland regelmäßig zur Zigarette. Aktuelle Zahlen belegen jedoch auch, dass bunte und peppige Wasserpfeifen und Shishas eine große Anziehungskraft auf Kinder und Jugendliche ausüben – eine besorgniserregende Entwicklung. Beim Konsum in geschlossenen Räumen kann es zu lebensgefährlichen Kohlenmonoxid-Vergiftungen kommen. Zuletzt gab es in der ganzen Republik mehrere schwere Zwischenfälle. Das hat einige Städte und Kommunen dazu veranlasst, neue Regeln für „Shisha-Bars“ einzuführen, um die unsichtbare Gefahr zu bannen. Im Jahr 2017 wurde aus den Vereinigten Staaten Wasserpfeifentabak im Wert von 1,75 Millionen Euro in die EU eingeführt. 8. Platz: Aufblasbare Boote 3 von 10 Eine Seglerin fährt auf der „boot“ in Düsseldorf eine aufblasbare Segeljolle. Die Messe gilt als das Mekka der internationalen Wassersportszene. Rund 1900 Aussteller aus 65 Ländern stellten im Januar auf der „boot“ Neuigkeiten für den Wassersport vor. US-Importe von aufblasbaren Booten zu Sport- und Vergnügungszwecken in die Europäische Union beliefen sich im vergangenen Jahr auf einen Wert von zwei Millionen Euro. 7. Platz: Jeans 4 von 10 Das beliebte Bekleidungsstück hat in der EU-Kommission seine eigene Kategorie: Lange Hosen aus Denim, einschließlich Kniebundhosen. Hiervon wurden Waren im Wert von 5,75 Millionen Euro aus den USA importiert. 6. Platz: Orangensaft 5 von 10 Der Frühstücksklassiker ist mit einem jährlichen Pro-Kopf-Verbrauch von 7,5 Litern neben Apfelsaft der meistgetrunkene Saft in Deutschland. Nicht nur als purer Saft macht er sich gut auf dem Frühstückstisch, sondern auch als Zutat im morgendlichen Smoothie oder den derzeit schwer angesagten „Overnight Oats“. Laut EU-Kommission wurde im Jahr 2017 Orangensaft aus den Vereinigten Staaten im Wert von über 15 Millionen Euro in Europa eingeführt. 5. Platz: Erdnussbutter 6 von 10 Amerikaner lieben die hellbraune Creme in allen Varianten. Die Firma „Peanut Butter & Co.“ stellt eine ganze Palette unterschiedlicher Erdnussbutterprodukte her. Bis zum Jahr 2016 betrieb das Unternehmen auch ein Restaurant in New York, den „Peanutbutter & Co. Sandwich Shop“. Auch die Europäer lecken sich die Finger nach dem gehaltvollen Aufstrich. Aus den USA wurde vergangenes Jahr Erdnussbutter im Wert von fast 23 Millionen Euro eingeführt. 4. Platz: Arbeits- und Berufslatzhosen 7 von 10 Generationen von jungen TV-Zuschauern sind mit diesem Latzhosenträger großgeworden. In „Löwenzahn“ erklärte der inzwischen verstorbene Peter Lustig (r.) die Welt, 25 Jahre lang. Mit spannenden Experimenten führte er seine Zuschauer an Natur und Technik heran. Ob er sein Lieblingskleidungsstück aus den Vereinigten Staaten bezog, ist nicht überliefert. Sicher ist jedoch, dass die Amerikaner letztes Jahr Arbeitslatzhosen und Berufslatzhosen für knapp 26 Millionen Euro in die Staatengemeinschaft einführten.