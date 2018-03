Haushalt US-Präsident Trump unterzeichnet Ausgabengesetz – trotz vorheriger Vetodrohung

WashingtonTrotz seiner Androhung eines Vetos hat US-Präsident Donald Trump das vom Kongress verabschiedete Haushaltsgesetz doch unterzeichnet. Er habe Vorbehalte gegen das Haushaltsgesetz, doch er habe es aus Gründen der nationalen Sicherheit unterzeichnet, sagte Trump am Freitag und verwies auf die geplanten Militärausgaben. Damit wird ein drohender Regierungsstillstand („Shutdown“) abgewendet.

Noch am Morgen hatte Trump offengelassen, ob er den Haushalt im Volumen von 1,3 Billionen Dollar in Kraft setzt. Er erwäge, seine Unterschrift zu dem Haushaltsgesetz zu verweigern, hatte er getwittert und dies damit begründet, dass die „dringend benötigte“ Grenzmauer zu Mexiko nicht vollständig finanziert werden könne.

Das Gesetz war bereits von beiden Kammern des Kongresses verabschiedet worden. Das Gesetz sieht zwar Gelder für den Grenzschutz vor, allerdings umfasst das nur Mittel für Erhaltung und Reparaturen sowie für Drohnen, Zäune und „Planungen“. Gelder für den Neubau einer Mauer sind darin nicht enthalten.

I am considering a VETO of the Omnibus Spending Bill based on the fact that the 800,000 plus DACA recipients have been totally abandoned by the Democrats (not even mentioned in Bill) and the BORDER WALL, which is desperately needed for our National Defense, is not fully funded.