Haushaltsentwurf : Trump will Hilfe für arme US-Bürger zusammenstreichen

Datum: 22.05.2017 07:49 Uhr

Präsident Trump plant in seinem Haushaltsentwurf Kürzungen in Billionenhöhe. Staatsbeamte, die Landwirtschaft und einkommensschwache Arbeitnehmer seien davon betroffen. Schon jetzt stehen Trumps Pläne in der Kritik.