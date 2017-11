Haushaltsloch : Frankreich beschließt Steueraufschlag für Milliardenkonzerne

Datum: 07.11.2017 07:50 Uhr

Frankreich hat eine umstrittene Steuerreform verabschiedet. Ziel sind Zusatzeinnahmen in Höhe von fünf Milliarden Euro. Damit will das Land die EU-Defizitgrenze einhalten und Vertrauen in Brüssel gewinnen.