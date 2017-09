Heimatschutzbehörde : Social Media-Konten von Einwanderern im Visier

von: Petrina Engelke Datum: 29.09.2017 04:10 Uhr

Bereits unter Obama gab es Versuche in dieser Richtung: Im Namen der Sicherheit will die US-Heimatschutzbehörde Einwanderer auf verdächtige Aussagen in sozialen Netzwerken überprüfen – selbst nach der Einbürgerung.