Historischer Gipfel Das Treffen zwischen Nord- und Südkorea beginnt mit einer Überraschung

Die Generalprobe für den US-Nordkorea-Gipfel startet in einer lockeren Atmosphäre. Machthaber Kim witzelt und sorgt für Szenenapplaus.

GoyangNordkoreas Führer Kim Jong Un ist immer für eine Überraschung gut. Auch beim innerkoreanischen Gipfel wich er einen Moment vom minutiös geplanten Protokoll ab.

Wie verabredet trat er am Freitagmorgen um 9.30 Uhr Ortszeit als erster Führer Nordkoreas auf südkoreanischen Boden. An der Grenzlinie in der gemeinsamen Sicherheitszone Panmunjom empfing ihn Südkoreas Präsident Moon Jae-in mit Händedruck und einem Lächeln.

Doch dann tat Kim etwas, dass selbst die hartgesottenen koreanischen Journalisten im Pressezentrum in der südkoreanischen Stadt Goyang zu einem bewegten Szenenapplaus bewegte. Er lud Moon ein, nun seinerseits einen Schritt zurück auf nordkoreanisches Territorium zu treten.

Moon stutzte kurz und folgte der Einladung lächelnd. Danach spulten die beiden die sorgsam einstudierte Choreographie des Gipfels routiniert ab. Die Führer schritten einer Garde in farbenprächtiger historischer Tracht hinterher. Danach wurde Kim mit allen militärischen Ehren empfangen und schlenderte locker plaudernd mit Moon zum Friedenshaus, wo die beiden Landesführer ihre Unterredungen begannen.

Vor laufenden Kameras gab sich Kim locker, humorvoll und nahbar. Er witzelte und versprach, „offene, ernste und ehrliche“ Gespräche führen zu wollen. Er hoffte zudem, dass dieser Gipfel eine Chance sei, gemeinsam Hand in Hand in die Zukunft zu schreiten und nicht wie bei den früheren Gipfeln, an der Umsetzung zu scheitern.

Moon antwortete nicht weniger erhaben. „Als Vorsitzender Kim die militärische Grenzlinie überschritt, wurde Panmunjom vom Symbol der Teilung zum Symbol des Friedens.“

Nach der ersten Gesprächsrunde folgte ein Mittagessen. Danach gibt es eine kleine Ruhepause, bevor Kim und Moon als Zeichen für Frieden und Wohlstand eine Kiefer pflanzen werden. Ein gemeinsamer Spaziergang zurück zur Grenzlinie soll dann das Thema des Gipfels symbolisieren: die Ankunft des Friedens und den Beginn einer neuen Ära der Kooperation.

Derart gestärkt, werden sie ihre Gespräche fortsetzen und voraussichtlich mit einem gemeinsamen Kommuniqué die Friedensbotschaft unterstreichen. Den Abschluss des Gipfels bildet ein gemeinsames Abendessen. Und fast immer ist das Volk live dabei.

Möglicherweise letzte Chance auf eine friedliche Lösung

Mit der Inszenierung des Treffens zum globalen Medienevent unterstreicht Südkoreas Regierung die große Bedeutung des dritten innerkoreanischen Gipfels der Geschichte. Im pausierenden Korea-Konflikt gilt er als ein Brückenkopf zum Frieden. „Vergangenes Jahr standen wir vor einem Krieg, nun reden wir über eine Friedensstruktur“, erklärt Cho Seong-ryoul von Südkoreas Institut für nationale Sicherheitsstrategie.

Andere Experten nennen es die möglicherweise letzte Chance auf eine friedliche Lösung im Konflikt um Nordkoreas Atomwaffenprogramm. Denn nur wenn der Gipfel in Panmunjom glatt läuft, wird es zum eigentlichen globalen Showdown um Kims Atombomben kommen: einem Treffen zwischen ihm und US-Präsident Donald Trump.

Ende Mai oder Anfang Juni wollen die beiden an einem noch unbekannten Ort über die Zukunft von Nordkoreas Atom- und Raketenprogramm sprechen – und damit über die Zukunft Nordostasiens.

Der Einsatz ist hoch: Voriges Jahr eskalierten Kim und US-Präsident Donald Trump den schon seit Anfang der 1990er-Jahre schwelenden Konflikt an den Rand eines Krieges. Kim testete im Rekordtempo immer größere Atombomben und Langstreckenraketen. Trump drohte mit militärischen Schlägen gegen Atom- und Raketenanlagen des Nordens.

Am Ende nahm Kim die Einladung zum Dialog an, die Südkoreas Präsident Moon ihm seit seinem Amtsantritt im Mai offen gehalten hatte. Nordkorea entsendete ein Team und Kims Schwester Kim Yo Jong als seine Sprecherin zu den Olympischen Winterspielen. Auch am Freitag saß die Direktorin der Propaganda-Abteilung der Arbeiterpartei mit am Verhandlungstisch.

Danach ging es Schlag auf Schlag. Kim erklärte sich bereit, wie von den USA gefordert über eine Denuklearisierung zu sprechen. Er schlug sogar ein Treffen mit Trump vor. Und Trump nahm es zur Überraschung aller Beteiligten prompt an.

Der innerkoreanische Gipfel wird damit zu einer wichtigen Etappe, einen noch immer gefährdeten Entspannungsprozess am Leben zu halten. Schließlich ist noch völlig unklar, wie der Showdown zwischen Trump und Kim ausgehen wird. Die Chancen auf ein Scheitern sind hoch. Denn die Positionen der Parteien sind derzeit noch weit voneinander entfernt, die Kompromissbereitschaft offen.

Trump geht mit der Forderung in die Verhandlung, dass Nordkorea sein Atomprogramm vollständig, überprüfbar, unwiderruflich und vor allem schnell abbauen müsse. Nordkorea wird eine absolute Sicherheitsgarantien für das Regime fordern und allenfalls einem schrittweisen langwierigen Prozess zustimmen, glauben Experten.

Südkoreas Regierung ist sich ihrer Vorbereiterrolle bewusst

„Ich wäre extrem überrascht, wenn Nordkorea sein Atomprogramm wirklich vollständig abbauen würde“, meint der Nordkorea-Experte Andrei Lankov, Direktor der Korea Risk Group. Für zu wichtig hält er Nordkoreas Drohung mit dem nuklearen Fegefeuer als Faustpfand gegen Sturzversuche.

Immerhin verströmt Trump Zuversicht, dass er das schaffen kann, was keinem Präsidenten der USA vor ihm gelang: einen der gefährlichsten Krisenherde der Welt zu entschärfen. Er drohte zwar kürzlich, den Gipfel mit Kim zu verlassen, falls die Gespräche ihn nicht zufriedenstellen sollten. Doch diese Woche pries er den Diktator, den er voriges Jahr noch als „kleinen Raketenmann“ verspottete.

Kim sei „wirklich sehr offen und ich denke sehr ehrenhaft, von dem, was wir sehen“, sagte Trump. Am Donnerstag veröffentlichte das Weiße Haus zusätzlich Bilder von Trumps neuem Außenminister Mike Pompeo in Pjöngjang zu Ostern. Der damalige Chef des US-Geheimdiensts CIA lächelt auf ihnen mit Kim in die Kamera. Und auf einem Gemälde im Hintergrund flattern vielversprechend weiße Friedenstauben in den Himmel.

Südkoreas Regierung ist sich ihrer Rolle als Vorbereiter für das Entscheidungsspiel zwischen den USA und Nordkorea sehr wohl bewusst. Außenministerin Kang Kyeong-hwa versuchte daher diese Woche, die hohen Erwartungen an den innerkoreanischen Gipfel im eigenen Land zu bremsen. Sie spielte das historische Treffen zum „Startschuss für den Bau des Fundaments“ des Friedensprozesses herunter.

Auch Experten erwarten an diesem Freitag noch keine bahnbrechenden konkreten Beschlüsse von Kim und Moon. Stattdessen dürften die beiden Staatsführer eine mehr oder wenige blumige Absichtserklärung über eine Denuklearisierung, das Ende des 70-jährigen Kriegszustands zwischen den Staaten und den Aufbau einer Friedensstruktur unterzeichnen.

Doch vielleicht schlägt Kim ja erneut die Erwartungen, wie an diesem Morgen. Der Militärexperte Bruce Bennett vom US-Thinktank Rand Corporation mahnte schon in einem Gespräch mit dem Handelsblatt vor dem Gipfel, dass die Welt sich auf Überraschungen Kims einstellen müsse.

Was wäre, wenn er den USA in den Verhandlungen anbietet, US-Soldaten auf nordkoreanischem Boden zu stationieren? „Wir müssen uns darauf vorbereiten, außerhalb der gewöhnlichen Schablonen zu denken.“