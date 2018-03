 Historisches Gipfeltreffen: Südkoreas Präsident Moon trifft Ende April Kim Jong Un

Bei Gesprächen ranghoher Vertreter der beiden koreanischen Staaten wurde vereinbart: Die obersten Machthaber treffen sich am 27.April.

In dem Grenzdorf Panmunjom treffen sich die Regierungsvertreter der beiden Koreastaaten. (Foto: dpa) Süd- und Nordkorea bereiten Gipfeltreffen vor

PajuNord- und Südkorea haben ein Treffen von Machthaber Kim Jong Un und Präsident Moon Jae In am 27. April vereinbart. Es wäre das dritte derartige Treffen in der Geschichte.

Darauf hätten sich ranghohe Vertreter beider Länder bei Vorbereitungsgesprächen am Donnerstag im Grenzort Panmunjom geeinigt, berichteten südkoreanische Sender. Die Gespräche dienen zur Vorbereitung auf das Gipfeltreffen.

Aus Seoul reiste eine Delegation um Cho Myoung Gyon an, dem Minister für Wiedervereinigung. Pjöngjang schickte eine Delegation unter Führung von Ri Son Gwon, dem Vorsitzenden der Behörde für innerkoreanische Angelegenheiten.

Das geplante Treffen zwischen Südkoreas Präsident Moon Jae In und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un soll ebenfalls in Panmunjom stattfinden. Moon will dann die Verbesserung der bilateralen Beziehungen und Schritte zum Abbau des nordkoreanischen Atomprogramms zur Sprache bringen. Kim hatte nach Berichten chinesischer Medien bei einem Besuch in Peking Anfang dieser Woche seinen Willen zur atomaren Abrüstung bekräftigt.

Neben einem Treffen mit Südkoreas Staatschef Moon plant Kim auch bis Ende Mai eine Zusammenkunft mit US-Präsident Donald Trump