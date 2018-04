Historisches Treffen Süd- und Nordkorea wollen Kriegszustand beenden und „vollständige nukleare Abrüstung“

Süd- und Nordkorea wollen eine neue Ära des Friedens einleiten. Beide Länder unterzeichneten eine Erklärung, aus der fünf Punkte hervorstechen.

PanmunjomNord- und Südkorea wollen gemeinsam an einer vollständigen nuklearen Abrüstung der geteilten Halbinsel arbeiten und den offiziell noch geltenden Kriegszustand beenden. Dies erklärten Südkoreas Präsident Moon Jae In und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un am Freitag als Ergebnis ihres Gipfeltreffens in der entmilitarisierten Zone Panmunjom.

Beide unterzeichneten eine entsprechende Erklärung und umarmten sich nach der Unterzeichnung. Folgende Ziele wurden vereinbart:

Herstellung eines dauerhaften und stabilen Frieden

Armeen verkleinern und feindliche Handlungen unterlassen

Die schwer befestigte Grenze zu einer „Friedenszone“ umbauen

Multilaterale Gespräche mit anderen Ländern an, darunter den USA, aufnehmen

Treffen von Familien ermöglichen, die durch den Koreakrieg auseinandergerissen wurden

Moon sprach von einer „neuen Ära des Friedens“ und kündigte an, noch in diesem Jahr nach Nordkorea zu reisen. Er folgt damit einer Einladung von Kim. Moon will im Herbst in die Hauptstadt Pjöngjang fahren.

US-Präsident Donald Trump sprach deshalb von einem „historischen Treffen“. Nach einem „wilden Jahr“ mit atomaren und Raketen-Tests „geschehen gute Dinge“, twitterte Trump. „Aber nur die Zeit wird es zeigen.“

Auch weitere Reaktionen zu dem Treffen aus dem Ausland waren positiv. Das russische Präsidialamt erklärte, der Gipfel sei „eine sehr positive Entwicklung“. Russland würde alle weiteren Schritte begrüßen, um die Spannungen zu verringern, wie ein Treffen von US-Präsident Donald Trump mit Kim. Auch Japans Ministerpräsident Shinzo Abe begrüßte das Gipfelergebnis. Er erwarte von Nordkorea, nun konkrete Schritte zu gehen.

Auch die Bundesregierung äußerte sich erfreut. „Grundsätzlich sind wir froh darüber, dass Nordkorea endlich die ausgestreckte Hand Südkoresas angenommen hat“, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes. Man hoffe, dass Nordkorea nun mit der gleichen Ernsthaftigkeit wie Südkorea in den Dialog eintrete.

Das chinesische Außenministerium begrüßte die gemeinsame Erklärung ebenfalls. Man habe die Hoffnung, dass beide Seiten einen politischen Prozess zur Lösung der Probleme auf der Halbinsel vorantreiben können. China sei bereit, bei diesem Punkt weiter eine proaktive Rolle zu spielen.

Nord- und Südkorea befinden sich völkerrechtlich nach wie vor im Kriegszustand. Nach Ausbruch des Konflikts im Jahr 1950 wurde 1953 zwar ein Waffenstillstandsabkommen getroffen. Doch ein Friedensvertrag wurde bis heute nicht unterzeichnet.

Vom 1. Mai an wollen beide Länder alle feindseligen Handlungen, die Quelle militärischer Spannungen zu Lande, zu Wasser und in der Luft seien einschließlich der Lautsprecherdurchsagen an der Grenze und der Verbreitung von Flugblättern in der Demilitarisierten Zone (DMZ), eingestellt werden. „Die DMZ wird in Zukunft praktisch zu einer Friedenszone werden.“

Süd- und Nordkorea wollten aktiv zusammenarbeiten, um ein dauerhaftes Friedenssystem aufzubauen, heißt es in der Erklärung weiter. Die Einrichtung eines Friedenssystems sei eine historische Aufgabe, die nicht mehr aufgeschoben werden könne. „Wir erklären, dass kein Krieg mehr auf der koreanischen Halbinsel ausbrechen werde.“

Als erster nordkoreanischer Führer seit dem Ende des Korea-Krieges (1950-53) hatte Kim für den Gipfel die Grenze überquert und südkoreanischen Boden betreten. Beide Staatschefs begrüßten sich ausgesprochen herzlich.

„Frieden und Wohlstand pflanzen“ – Nord- und Südkorea sind auf Friedenskurs

Sorgen vor einer militärischen Eskalation wurden in den vergangenen Jahren besonders durch Nordkoreas Raketen- und Atomtests geschürt, an denen die Führung in Pjöngjang trotz UN-Sanktionen festhielt. Im November erprobte der Staat eine Interkontinentalrakete, mit der das Gebiet der USA in Reichweite seiner Atomwaffen gerät. Auf dem Höhepunkt der Spannungen drohten Kim und Trump einander mit Vernichtung.

