 Hongkong: Snowden-Unterstützer bekommen kein Asyl

Snowdens Schutzengel hoffen auf Asyl in Kanada Dieses Bild zeigt Snowdens Schutzengel Anfang 2017. Inzwischen haben sie Asylanträge in Kanada gestellt. (Foto: Jayne Russell)

HongkongEine Gruppe von Unterstützern des ehemaligen Geheimdienstmitarbeiters und Whistleblowers Edward Snowden erhält kein Asyl in Hongkong. Ihr Anwalt Robert Tibbo sagte am Montag, die Stadt habe einen Asylantrag der vier Erwachsenen und drei Kinder abgelehnt. Die Antragsteller stammen aus den Philippinen und Sri Lanka.

Snowden versteckte sich im Juni 2013 nach der Enthüllung von US-Geheimdienstdokumenten zwei Wochen lang in Hongkong. Sein genauer Aufenthaltsort war damals nicht bekannt. Tibbo und seine Mandanten versteckten Snowden in dieser Zeit. Der Anwalt kündigte an, er werde gegen die Entscheidung Widerspruch einlegen. Die Gruppe hat auch in Kanada Asyl beantragt.

Der ehemalige Geheimdienstmitarbeiter Snowden lebt seit 2013 in Russland. Die USA haben seinen Pass für ungültig erklärt. Snowden hatte Details über das Abhörprogramm der USA veröffentlicht.