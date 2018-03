Hope Hicks Trumps Kommunikationschefin tritt zurück

Nach nur wenigen Monaten im Amt will Trumps Kommunikationschefin ihren Posten abgeben. In ihrem Umfeld heißt es, der Stress des Jobs habe ihr zunehmend zugesetzt.

US-Präsident Donald Trump nannte seine Kommunikationschefin einst eine „weitere Tochter“. (Foto: Reuters) Hope Hicks

Washington, New YorkDie erst vor wenigen Monaten ernannte Kommunikationschefin des Weißen Hauses, Hope Hicks, will nach US-Medienberichten in den nächsten Wochen ihr Amt niederlegen. Das berichteten am Mittwoch der Sender CNN und die Zeitung „New York Times“.

Hicks arbeitete bereits für Donald Trump zu Beginn von dessen Präsidentschaftskampagne. Nach seiner Wahl zum Präsidenten beförderte Trump die 29-Jährige im August 2017 zur Kommunikationschefin des Weißen Hauses. Zuvor hatte ihr skandalumwitterter Vorgänger Anthony Scaramucci nach nur zehn Tagen im Amt gehen müssen.

Hicks gehörte bisher als eine von ganz wenigen Personen zu Trumps innerstem Kreis, ohne seiner Familie anzugehören. Trump hatte sie einst als eine „weitere Tochter“ bezeichnet. Ihre Beziehung zur Familie hatte Hicks als Model für die Modelinie von Trumps Tochter Ivanka begonnen. In einer Mitteilung am Mittwoch sagte Hicks, es gebe keine Worte, die ihre Dankbarkeit gegenüber Donald Trump ausdrücken könnten.

In ihrem neunstündigen Verhör am Dienstag räumte die scheidende Kommunikationschefin ein, dass sie gelegentlich für Trump zu „Notlügen“ gegriffen habe. Sie habe aber nicht über irgendetwas gelogen, das für die Russland-Untersuchung relevant sei. Die Befragung habe laut Medienberichten jedoch nichts mit mit ihrem Rückzug zu tun.

Hicks Schreibtisch im Weißen Haus stand so nah wie kein anderer am Oval Office. Sie gilt daher als zentraler Teilnehmer oder Zeuge aller wichtigen Entscheidungen, die Trump als Präsident traf. Er verliert mit ihr eine loyale Mitarbeiterin, die insgesamt drei Jahre lang für ihn tätig war.

Zuletzt war die eigentlich nicht im Rampenlicht stehende Hicks einem breiteren Publikum bekannt geworden, als ihre Beziehung zu einem anderen hochrangigen Mitarbeiter im Weißen Haus bekannt wurde, Ex-Stabssekretär Rob Porter. Dieser musste jüngst seinen Posten räumen, nachdem seine zwei Ex-Frauen ihm häusliche Gewalt vorgeworfen hatten.

Noch ist unklar, wann Hicks das Weiße Haus verlassen wird. In einem Statement lobte Trump am Mittwoch die Arbeit seiner scheidenden Mitarbeiterin. „Hope ist außergewöhnlich und hat großartige Arbeit in den vergangenen drei Jahren geleistet“, sagte Trump. Er werde sie vermissen.

Aus Hicks' Umfeld verlautete, seit einiger Zeit sei sie nicht mehr besonders glücklich mit ihrer Arbeit gewesen. Der Stress des Jobs habe ihr zunehmend zugesetzt. Laut Trump sei Hicks auf ihn zugekommen, weil sie sich neuen Aufgaben widmen wolle. Welche das sind, blieb bislang unklar. „Ich bin sicher, wir werden irgendwann wieder zusammenarbeiten“, so Trump.