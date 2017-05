Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Pence steht treu zu Trump

Die Behinderung der Justiz ist in den USA keine Kleinigkeit. Bereits die Amtsenthebungsverfahren gegen die früheren Präsidenten Richard Nixon und Bill Clinton stützten sich auch auf diesen Vorwurf. Nixon kam einer Amtsenthebung mit seinem Rücktritt zuvor, Clinton „überlebte“ genau wie mehr als 100 Jahre vor ihm Andrew Johnson das Verfahren, weil es keine politische Mehrheit gab. Findet sich im Repräsentantenhaus jedoch eine einfache Mehrheit, kommt es zu einer Art Gerichtsverfahren vor dem Senat. Hier müssten zwei Drittel der Senatoren (67 von 100) den angeklagten Präsidenten für schuldig befinden.

Die republikanischen Parteifreunde Trumps haben im Repräsentantenhaus derzeit eine Mehrheit von 46 Abgeordneten. In der zweiten Kammer verfügen die Republikaner über 52 von 100 Senatoren. 19 Republikaner und zwei parteilose Senatoren müssten also zusammen mit allen Demokraten für eine Amtsenthebung von Trump stimmen. Obwohl es inzwischen eine gute Handvoll Senatoren um den Trump-Kritiker John McCain gibt, ist die innerparteiliche Opposition weit von dieser Zielmarke entfernt. Und auch im Repräsentantenhaus zeichnet sich keine Mehrheit gegen Trump ab.

Solange die politische Mehrheit der Meinung ist, dass der Präsident kein offensichtliches Fehlverhalten an den Tag gelegt oder einen Gesetzesbruch begangen hat, müssen die Trump-Kritiker mindestens bis zu den Halbzeitwahlen im November 2018 warten. Dann werden das Repräsentantenhaus und Teile des Senats neu gewählt.

Genauso unwahrscheinlich erscheint es im Moment, dass Trump dem 25. Verfassungszusatz zum Opfer fällt. Dort gibt es die Möglichkeit, den Präsidenten abzusetzen, wenn er sein Amt aus gesundheitlichen oder anderen Gründen nicht mehr ausüben kann. Dafür müsste allerdings Vizepräsident Mike Pence im Kabinett eine Mehrheit finden. Weder Pence noch ein anderes Kabinettsmitglied haben bislang angedeutet, dass sie dazu bereit wären. Im Gegenteil: Der Vizepräsident gehört zu Trumps treuesten Verbündeten.



Genau wie die Mehrheit seiner Parteifreunde wird Pence sich erst dann gegen den Präsidenten stellen, wenn sein eigenes politisches Überleben in Gefahr ist. Zwar hat Trump in der Bevölkerung an Zuspruch verloren – wenn sich jedoch seine Partei nicht gegen ihn wendet, wird er bis zur nächsten Präsidentschaftswahl 2020 im Amt bleiben.

Mitarbeit: Christoph Herwartz