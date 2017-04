 In Afghanistan: Wie die USA die MOAB zündete

WashingtonMit fast 8200 Kilogramm Sprengstoff ist die 2003 erstmals getestete „Superbombe“ der größte konventionelle Sprengkörper der US-Streitkräfte. Die nun in Afghanistan eingesetzte Bombe GBU-43 – auch bekannt als MOAB (Massive Ordnance Air Blast) – übertrifft in ihrer verheerenden Wirkung bei weitem die BLU-82 „Daisy Cutter“ („Gänseblümchenschneider“), die eine Sprengkraft von etwa 5700 Kilogramm hat.

Im Internet kann man in einer Luftaufnahme sehen, wie die US-Kräfte die Bombe auf dem Stützpunkt in Afghanistan detoniert.

Außerdem existieren archivierte Videoaufnahmen von einem Test, die die Wirkung der „MOAB“ zeigen.

UPDATE with VIDEO: U S air-force releases footage of the MOAB that destroyed Khorasan Group Stronghold in Achin district of Afghanistan pic.twitter.com/RibIoUZUgR