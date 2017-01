 Indien: Das Modi-Experiment droht zu scheitern

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Bargeld-Reform Die hohe Rückgabequote deutet daraufhin, dass viele Inder Wege fanden, den Staat wieder einmal auszutricksen. (Foto: AFP)

BangkokEs war wohl keine geplante Aktion: Die Youtube-Videos zeigen eine verzweifelte Mutter, die panisch versucht, die Sicherheitskräfte abzuwehren und sich in ihrer Not einfach auszieht. Die Frau forderte ihr vermeintliches Recht ein, alte Geldscheine auch nach dem 31. Dezember noch bei der Zentralbank einzahlen zu können – so wie es die Regierung für Ausnahmefälle einst versprochen hatte. Doch nun sollen nur noch Auslandsaufenthalte als Grund gelten.

Die kleine Episode zeigt, wie chaotisch und ungeplant Indiens Bargeld-Reform weiterhin verläuft. Und es mehren sich die Hinweise, dass die Reform wohl viele Ziele vorerst nicht erreichen kann: Bloomberg und indischen Medien zufolge haben die Inder wohl mehr als 97 Prozent des für ungültig erklärten Bargeldes in die Banken getragen – die Regierung hatte mit deutlich weniger Rücklauf gerechnet. Gleichzeitig zeigt sich immer stärker, wie der immer noch herrschende Bargeld-Mangel die Wirtschaft des Landes herunterzieht.

Was für das Bargeld spricht Die Anonymität des Bargelds... ...ermöglicht es den Bürgern, auch den gesetzestreuen, einen Rest Privatsphäre zu bewahren, der nicht der vollständigen Überwachung oder Überwachbarkeit unterliegt.

Die Zinslosigkeit des Bargelds... ...ist der wichtigste Grund, warum die Notenbanken mit ihren Leitzinsen nicht beliebig weit in den negativen Bereich gehen können. Wer die jetzigen Niedrigzinsen der Notenbanken schon als gefährlich oder als eine Form der kalten Enteignung ansieht, wird froh sein, dass das Vorhandensein von Bargeld eine Zinsuntergrenze setzt.

Die gesellschaftlichen Kosten von Bargeld... ....als Zahlungsmittel, also die Kosten bei allen Beteiligten zusammengerechnet, sind nach einer Untersuchung der Europäischen Zentralbank in den meisten Ländern niedriger als die unbarer Bezahlformen.

Der Insolvenzschutz... ...den Bargeld genießt, weil die Notenbank, die es emittiert, nicht Pleite gehen kann, hebt es vom Buchgeld der Geschäftsbanken ab. Wenn eine Geschäftsbank insolvent wird, können Buchgeld-Guthaben verloren gehen, oder sie werden, wie im Fall Zypern geschehen, im Zuge der Rettung der Banken zusammengestrichen.

Indiens Regierungschef Narendra Modi hatte am 8. November kurzerhand Geldscheine im Wert von 500 und 1000 Rupien zu unzulässigen Zahlungsmitteln erklärt – und damit rund 86 Prozent des Bargeldes aus dem Verkehr gezogen. Mit dem Schritt sollte die grassierende Schattenwirtschaft in dem Land bekämpft und Transparenz geschaffen werden: Die Inder sollten ihr Geld auf Konten einzahlen und nachweisen, ob sie das Geld jemals versteuert hatten.

Doch die hohe Rückgabequote deutet daraufhin, dass viele Inder Wege fanden, den Staat wieder einmal auszutricksen. Beobachter vermuten beispielsweise, dass wohlhabende Inder einfach ihre Cash-Vermögen über Konten verschiedener Strohmänner eingezahlt haben. Denn nur wer einen hohen Betrag auf sein Konto überweist, gerät in das Visier der indischen Steuerfahnder. Andere dürften ihren Arbeiter den Lohn im Voraus gezahlt haben oder brachten ihr Geld zu korrupten Tempelmanagern. Die konnten den Betrag als anonyme Spende verbuchen und später den vermeintlichen Opfern einen Abschlag wieder zurückzahlen.

Was gegen Bargeld spricht Die Anonymität... ...des Bargeldes ermöglicht es, ohne elektronische Spuren kriminelle Geschäfte abzuwickeln oder Steuern zu hinterziehen.

Die Zinslosigkeit ...des Bargelds ist der wichtigste Grund, warum die Notenbanken mit ihren Leitzinsen nicht beliebig weit in den negativen Bereich gehen können. Schon bei einem Zins von minus 0,75 Prozent wie derzeit in der Schweiz, soll es billiger sein, Bargeld vollversichert im Tresor lagern zu lassen, anstatt es als Bankguthaben vorzuhalten.

Die Kosten des Handlings... ...von Barzahlungen können für manche Empfänger deutlich höher sein als alternative Bezahlformen.

Die indische Zentralbank wies die Berichte über die geringen Rückgaben zunächst als spekulativ zurück, die genaue Berechnung würde noch laufen. Doch auch internationale Banken wie die Bank of America-Merrill Lynch gehen mittlerweile davon aus, dass fast das gesamte Bargeld zurück auf Konten floss.

In dem Fall müsste der indische Staat wohl auch seine Hoffnungen auf Extra-Einnahmen durch die Reform senken: Viele Ökonomen gehen davon aus, dass die indische Regierung nicht zurückgebrachte Scheine gerne als frisches Kapital im Staatshaushalt verbuchen würde. Denn werden die Noten für endgültig ungültig erklärt, verliert die Zentralbank gegenüber dem Besitzer der alten Noten ihre Verbindlichkeiten und könnte dieses Plus an die Regierung weitergeben.