 Indonesischer Botschafter: Verdächtige bekam 90 Dollar für Attacke auf Kim Jong Nam

Kuala Lumpur, SeoulMalaysia droht einem nordkoreanischen Diplomaten nach dem Mord an Kim Jong Nam mit Haftbefehl. Sollte der zweite Sekretär an der nordkoreanischen Botschaft in Kuala Lumpur nicht freiwillig mit den Ermittlern zusammenarbeiten, werde die Polizei weitere Schritte einleiten, sagte der zuständige Polizeichef am Samstag. Dabei sei auch ein gerichtlicher Haftbefehl möglich. Neben dem Diplomaten wird gegen mehrere weitere Nordkoreaner ermittelt. Zwei Frauen aus Vietnam und Indonesien sowie ein Nordkoreaner befinden sich in Haft.

Der Halbbruder des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un war am 13. Februar am Flughafen Kuala Lumpur zusammengebrochen und auf dem Weg ins Krankenhaus gestorben. Nach Angaben der Ermittler wurde er durch das Nervengift VX getötet. Malaysia ist eines der wenigen Länder, das Beziehungen zu dem kommunistisch geführten Nordkorea unterhält. Der Fall belastet das Verhältnis beider Staaten inzwischen schwer.

Politische Giftmorde Kim Jong Nam Der in Ungnade gefallene Halbbruder des nordkoreanischen Staatschefs wurde am 14. Februar inmitten anderer Reisender auf dem Flughafen von Kuala Lumpur mit einem chemischen Spray besprüht. Nach Angaben der malaysischen Ermittler entpuppte sich die Substanz als das Nervengift VX. Kim Jong Nam zeigte schnell Krankheitssymptome und starb noch auf dem Weg ins Krankenhaus. Den Sanitätern sagte er zuvor noch, dass er von zwei Frauen mit etwas besprüht worden sei. Die malaysische Polizei hat bisher nicht Nordkorea als Auftraggeber des Giftmords bezeichnet. Ermittlern zufolge haben aber vier Nordkoreaner den Frauen das Gift gegeben.

Alexander Litwinenko Dem ehemaligen russischen Geheimdienstagenten wurde am 1. November 2006 in einem Londoner Hotel ein Tee mit einer tödlichen Dosis Polonium-210 gereicht. Drei Wochen später starb er an akuter Strahlenkrankheit. Zehn Jahre danach, im Januar 2016, kam ein britischer Richter zu dem Schluss, dass der russische Präsident Wladimir Putin möglicherweise persönlich einen Plan des Geheimdienstes FSB zur Ermordung Litwinenkos gebilligt habe. Litwinenko, ein Kreml-Kritiker, hatte noch auf dem Totenbett diesen Vorwurf erhoben. Bis heute wurde niemand wegen der Tötung Litwinenkos zur Rechenschaft gezogen.

Viktor Juschtschenko Im September 2004 wurde der damalige ukrainische Präsidentschaftskandidat von einer schweren Dioxinvergiftung aus seinem Wahlkampf katapultiert. Juschtschenko überlebte, sein Gesicht war allerdings von der fast tödlichen Dosis gezeichnet. Mit der Orangenen Revolution kam er schließlich doch noch ins Präsidentenamt. Im Oktober 2005 wurde offiziell ein Mordversuch gegen Juschtschenko festgestellt und der ukrainische Generalstaatsanwalt Swjatoslaw Piskun dafür verantwortlich gemacht.

Chaled Maschaal Agenten des israelischen Geheimdienstes Mossad sprühten dem Führer der militanten palästinensischen Hamasbewegung 1997 eine Substanz in ein Ohr, als er in Amman spazieren ging. Es wurde vermutet, dass es sich um ein dem Schmerzmittel Fentanyl ähnliches Mittel gehandelt hat. Maschaal überlebte, weil der jordanische König Hussein damit drohte, die gefangen genommenen Mossad-Agenten auf einem Platz der Hauptstadt öffentlich hängen zu lassen, sollte Israel kein Gegenmittel liefern. Israel lieferte, und der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sah sich auch noch gezwungen, etliche palästinensische Gefangene im Austausch gegen die Mossad-Agenten freizulassen.

Georgi Markow Der bulgarische Dissident wartete im September 1978 an einer Haltestelle an der Londoner Waterloo Bridge auf den Bus, als er einen Stich in den Oberschenkel verspürte. In der Spitze eines Regenschirms war ein Rizin-Kügelchen in Stecknadelgröße versteckt, das ihm injiziert wurde, wie britische Forscher herausfanden. Der Journalist und Regimekritiker starb nach vier Tagen. Für seinen Tod wurde nie jemand zur Verantwortung gezogen. Es war einer der berühmtesten Mordfälle des Kalten Kriegs. Über den Verdacht, dass wohl der sowjetische Geheimdienst KGB und die bulgarische Geheimpolizei dahinter steckten, kam man damals nicht hinaus.

Der getötete Kim lebte mit seiner Familie in Macau unter dem Schutz der chinesischen Regierung. Er hatte sich kritisch über die Familiendynastie in seiner Heimat geäußert. Südkoreanischen Regierungskreisen zufolge erteilte Nordkoreas Machthaber bereits vor Jahren den Auftrag zur Ermordung seines älteren Halbbruders.

Der bizarre Todesfall nimmt immer groteskere Züge an. Eine festgenommene Tatverdächtige aus Indonesien habe 90 Dollar (rund 85 Euro) dafür erhalten, um dabei zu helfen, den mutmaßlichen Giftmord an Kim Jong Nam zu verüben, sagte der stellvertretende indonesische Malaysia-Botschafter Andriano Erwin am Samstag. Er wiederholte die Behauptung der Verdächtigen, sie habe geglaubt, in einem Fernsehstreich mitzuspielen. Erwin hatte die 25-Jährige am Samstag in Malaysia getroffen, wo sie in Gewahrsam sitzt.

Derweil ist der erste geplante Kontakt zwischen Nordkorea und US-Vertretern seit dem Amtsantritt von Präsident Donald Trump einer Zeitung zufolge geplatzt. Ursprünglich habe sich die für Nordamerika zuständige Mitarbeiterin im nordkoreanischen Außenministerium, Choe Son Hui, am 1. und 2. März mit ehemaligen US-Behördenmitarbeitern in New York treffen sollen, berichtete das „Wall Street Journal“ am Samstag. Allerdings habe das US-Außenministerium Choe ein Visum verweigert. Der Grund dafür sei unklar. Möglicherweise hätten der nordkoreanische Raketentest am 12. Februar und die Ermordung des Halbruders von Machthaber Kim Jong Un in Malaysia eine Rolle gespielt.

Nordkoreas Atom- und Raketenprogramm (2016) 6. Januar 2016 Nordkorea führt seinen vierten Nukleartest aus. Nach eigenen Angaben wurde eine „miniaturisierte“ Wasserstoffbombe getestet. Experten ziehen die Angaben in Zweifel. (Quelle: AP)

7. Februar 2016 Nordkorea schießt nach eigenen Angaben eine Langstreckenrakete ins All.

9. März 2016 Machthaber Kim Jong Un erklärt, sein Land habe verkleinerte Atombomben entwickelt, die auf Raketen platziert werden können.

18. März 2016 Zum ersten Mal seit 2014 feuert Nordkorea eine Mittelstreckenrakete vom Typ Rodong ab. Das Geschoss fliegt rund 800 Kilometer weit, ehe es östlich des Landes ins Wasser fällt.

23. April 2016 Nordkorea schießt eine Rakete von einem U-Boot ab. Aus dem südkoreanischen Verteidigungsministerium heißt es daraufhin, das Geschoss habe eine Strecke von knapp 30 Kilometern zurückgelegt. Pjöngjang erklärt, der Start ziele darauf ab, die Atomsprengkopftechnologien voranzubringen.

22. Juni 2016 Washington und Seoul melden, dass Nordkorea zwei mutmaßliche Mittelstreckenraketen vom Typ Musudan abgefeuert hat. Diese Raketen könnten eines Tages in der Lage sein, weit entfernte Militärbasen der USA in Asien zu treffen. Pjöngjang gibt später bekannt, erfolgreich eine Mittelstreckenrakete getestet zu haben. Diese habe eine Höhe von 1400 Kilometern erreicht, bevor sie wie geplant in 400 Kilometer entfernten Gewässern gelandet sei.

19. Juli 2016 Nordkorea schießt drei Raketengeschossen ab. Zwei davon fliegen 500 bis 600 Kilometer weit. Die Tests sind nach Angaben der Führung in Pjöngjang Teil eines simulierten Präventivschlags auf südkoreanische Häfen und Flugplätze.

3. August 2016 Regierungsbeamten aus Südkorea und Japan zufolge legt eine nordkoreanische Mittelstreckenrakete einen Weg von rund 1000 Kilometern zurück und landet in der Nähe von japanischen Hoheitsgewässern. Es handelt sich vermutlich um eine Rodong-Rakete.

24. August 2016 Eine erneut von einem U-Boot abgefeuerte Rakete ist 500 Kilometer unterwegs, ehe sie nahe Japan ins Wasser stürzt. Kim erklärt, sein Land habe die Fähigkeit erlangt, einen vollausgerüsteten Atomangriff auszuführen. Auch das US-Festland befinde sich in Schlagdistanz.

5. September 2016 Wieder fliegen drei mutmaßliche Mittelstreckenraketen Nordkoreas fast 1000 Kilometer weit, ehe sie in Gewässern nahe Japan landen.

9. September 2016 Nordkorea hat nach eigenen Angaben einen nuklearen Sprengkopf erfolgreich zur Explosion gebracht.

In Kreisen des US-Außenministerium hieß es, es seien keine derartigen Gespräche geplant gewesen. Angaben zu einzelnen Visa-Verfahren würden nicht gemacht. Das südkoreanische Außenministerium verwies darauf, dass dem Bericht zufolge weder die Regierung in Washington noch in Seoul an den Plänen beteiligt gewesen seien. Zuletzt hatte ein hochrangiger nordkoreanischer Vertreter 2011 die USA besucht. Trump hatte am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters in einem Interview erklärt, man sei „sehr wütend“ über den Raketentest und prüfe verschiedene Reaktionen.