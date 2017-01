 Inflation in Venezuela: Venezolaner tauschen 100-Bolivar-Noten ein

Neue Geldscheine 20.000 Bolivar entsprechen auf dem Schwarzmarkt etwa einem Wert von sechs US-Dollar. (Foto: Reuters/Toru Hanai)

CaracasAuf die Ausgabe neuer Banknoten haben Venezolaner in der Hauptstadt Caracas am Montag zum Teil schockiert reagiert. „Ich hätte nie gedacht, dass ich jemals einen so großen Schein in meiner Hand halten würde“, sagte etwa eine 35-jährige Verkäuferin, die zusammen mit anderen in langen Schlangen vor Bankautomaten anstand.

Der bereits vor vier Wochen angekündigte Umtausch der beliebten 100-Bolivar-Note hatte am Montag (Ortszeit) begonnen. Neue Scheine werden den Wert von 500 bis 20.000 Bolivar haben.

20.000 Bolivar entsprechen auf dem Schwarzmarkt etwa einem Wert von sechs US-Dollar. Dort tauschen die von einer heftigen Inflation geplagten Venezolaner ihr Geld häufig ein, wenn sie nicht nach der stark kontrollierten, offiziellen Rate kaufen können. Finanzexperten rechnen nicht damit, dass die Ausgabe neuer Noten bei der langfristigen Erholung der Währung helfen wird.