Nur einen Tag nach Beginn einer Militäroperation schickt die Türkei offenbar Bodentruppen nach Syrien. Präsident Erdogan will eine Kurdenmiliz „vernichten“. Mehrere Raketen gingen in der türkischen Grenzregion nieder.

Nachdem die Türkei am Samstag ihre Luftoffensive gegen kurdische Truppen in Nordsyrien begonnen hat, sind in der Nähe der türkisch-syrischen Grenze Rauchwolken zu sehen. (Foto: dpa) Türkische Offensive in Nordsyrien

Istanbul, KairoNach Luftschlägen gegen kurdische Verbände im Nordwesten Syriens sind nach türkischen Angaben auch Bodentruppen nach Syrien eingerückt. Der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim sagte nach Angaben der Nachrichtenagentur DHA und dem Sender NTV am Sonntag vor türkischen Journalisten, die Armee habe die Grenze bei Kilis um 11.05 Uhr überschritten. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu rückten die Soldaten mit Unterstützung der Freien Syrischen Armee (FSA) vor. Die Straße zwischen Kilis und der syrischen Stadt Asas ist auf syrischer Seite in der Hand protürkischer Rebellen.

Angesichts der Militäroperation hat Frankreich eine Sondersitzung des UN-Sicherheitsrats gefordert. Außenminister Jean-Yves Le Drian schrieb am Sonntag auf Twitter, er habe mit seinem türkischen Amtskollegen Mevlüt Cavusoglu gesprochen und einen umfassenden Waffenstillstand und bedingungslosen Zugang für humanitäre Hilfe gefordert. „Syrien: Ghouta, Idlib, Afrin – Frankreich fordert ein dringendes Treffen des UN-Sicherheitsrates“, schrieb Le Drian.

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel äußerte sich besorgt über die türkische Militäroperation. „Die militärische Konfrontation zwischen der Türkei und kurdischen Einheiten bringt unkalkulierbare Risiken mit sich“, erklärte der SPD-Politiker am Sonntag. Beide Seiten hätten große Anstrengungen im Kampf gegen den Terror der radikalislamischen IS-Miliz unternommen und dabei große Opfer gebracht. Nach dem Erfolg gegen den IS brauche Syrien weitere Schritte hin zu Stabilität und Frieden. „Das Letzte, was Syrien braucht, sind weitere militärische Konfrontationen. Die Menschen dort leiden schon genug.“ Die Anstrengung aller müssten endlich darauf abzielen, auf politischer Ebene Fortschritte zu erzielen, erklärte Gabriel.

Auch Ägypten und der Iran äußerten sich zur türkischen Offensive. Die amtliche iranische Nachrichtenagentur Irna berichtete am Sonntag, das Außenministerium sei besorgt angesichts der Entwicklungen in Afrin und beobachte die Lage genau. Ägypten sprach von einer Verletzung der syrischen Souveränität.

Ein Sprecher des iranischen Außenministeriums forderte die Türkei auf, die Offensive umgehend zu beenden. Die Krise in Afrin spiele möglicherweise terroristischen Gruppen in die Hände. Er bat die internationale Gemeinschaft und besonders die syrische Nachbarländer, sich weiter für eine friedliche Lösung einzusetzen.

Das ägyptische Außenministerium erklärte, die Operation der türkischen Truppen und ihrer syrischen Verbündeten in Afrin bringe die politischen Verhandlungen in Gefahr. Die Türkei will die syrisch-kurdische Miliz YPG aus Afrin vertreiben.

Aus Syrien wurde eine weitere türkische Ortschaft beschossen. In Reyhanli, etaw zehn Kilometer von der Enklave Afrin entfernt, schlugen drei Raketen ein, wie Bürgermeister Huseyin Sanverdi dem Fernsehsender NTV sagte. Mindestens ein Mensch sei getötet worden, zahlreiche weitere hätten Verletzungen erlitten. Zuvor wurde bereits die Grenzstadt Kilis beschossen. Verletzt wurde dort niemand.

Die türkischen Streitkräfte werden nach den Worten von Präsident Recep Tayyip Erdogan die kurdische YPG-Miliz in Syrien vernichten. Deren Kämpfer könnten sich nicht auf die Hilfe der USA verlassen, um die Türkei zu besiegen, sagte Erdogan am Sonntag bei einer Veranstaltung seiner AK-Partei in Bursa. Die Kurdenorganisationen YPG, PKK und PYD würden fertiggemacht, bis nichts mehr von ihnen übrig sei.

Den Verbündeten der Türkei warf Erdogan vor, die YPG mit 2000 Flugzeugladungen und 5000 Lkw-Ladungen an Waffen versorgt zu haben. Dies war offenbar an die Adresse der USA gerichtet, die mit der YPG im Kampf gegen die Islamisten-Miliz IS verbündet sind. Die Türkei sieht in der Miliz einen Teil der als Terrororganisation verbotenen Kurdischen Arbeiterpartei PKK, die seit drei Jahrzehnten einen bewaffneten Aufstand im überwiegend kurdischen Südosten des Landes anführt.

Die Türkei hatte am Samstag mit Luftschlägen eine groß angelegte Offensive gegen kurdische Truppen im Nordwesten Syriens begonnen. Die „Operation Olivenzweig“ zielt auf die mit den USA verbündeten syrischen Volksschutzeinheiten YPG. Türkische Kampfflugzeuge bombardierten Stellungen der YPG.

Ministerpräsident Yildirim hatte den Einsatz von Bodentruppen am Samstag angekündigt. Er sagte nach Angaben des Senders NTV, zunächst sei das Ziel, eine Deeskalationszone zu schaffen.

Dörfer unter Beschuss: Türkei startet Kampfeinsatz gegen Kurdenmiliz

Am Morgen hatte Anadolu gemeldet, Kämpfer der FSA seien in das von den YPG kontrollierte Gebiet Afrin vorgerückt. Die Kurden bestritten die Darstellung. Sprecher Suleiman Dschafar sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Ich kann versichern, dass niemand auch nur einen Zoll in die Region Afrin eingedrungen ist.“ Dies sei nichts als Propaganda von türkischer Seite.

Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte bestätigte das Eindringen der FSA zunächst nicht. Sie berichtete zwar von heftigen Kämpfen zwischen „türkischen Truppen“ und Einheiten der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF), einer Allianz unter Führung der YPG. Die Kämpfer versuchten nach Afrin vorzurücken, zunächst hätten die Kurden sie aber davon abgehalten.

Beide Seiten belegten sich demnach mit Artilleriefeuer. Zu möglichen Opfern gab es zunächst keine Angaben. Auch die türkischen Luftangriffe gingen den Menschenrechtlern zufolge am Sonntag weiter. Am Vortag seien durch die Bombardements sechs Zivilisten gestorben, darunter ein Kind. In der türkischen Grenzprovinz Kilis schlugen nach Angaben von Anadolu am Morgen drei Raketen aus Syrien ein. Eine Person sei leicht verletzt worden.

Die Türkei sieht die YPG als syrischen Ableger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK, die sie im eigenen Land bekämpft. Von ihrer starken Präsenz an der türkischen Grenze fühlt sich Ankara bedroht.

Das Vorgehen der Türkei ist auch deswegen riskant, weil in der Region um Afrin russische Soldaten stationiert waren. Moskau hatte sie nach Beginn der Offensive verlegt und betont, man beobachte das Vorgehen mit Sorge. Russland und die Türkei treten bei den Syrien-Gesprächen in Astana und den geplanten Friedensgesprächen in Sotschi als Schutzmächte der Regierung und der Rebellen auf.