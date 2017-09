 Internetfernsehen: EU-Verordnung soll den Rechte-Dschungel lichten

Im Zug die Lieblingsserie über Plattformen wie EntertainTV und Zattoo schauen Eine EU-Verordnung soll das künftig möglich machen. (Foto: HP)

Berlin„Mit der GigaTV-App genießt Du Dein TV-Programm, wann und wo Du willst.“ So lautet der Werbespruch von Vodafone für seine Plattform für Internetfernsehen. Auf solchen Plattformen – wie 7TV, Sky, EntertainTV oder Zattoo – können Nutzer das Fernsehprogramm über ihren Anbieter zu Hause schauen. Doch wenn zum Beispiel das Wetter gut ist, möchten sie vielleicht lieber im Garten sitzen und dort die Serie weiterschauen – auf dem Handy. Das funktioniert aber nicht so einfach.

Dieses Thema beschäftigt momentan die Anbieterplattformen. Acht von ihnen, darunter Hubert Burda Media, die Telekom, MagineTV, Unitymedia und Zattoo, haben nun einen Brief an die Kultur- und Medien-Beauftragte Monika Grütters geschrieben: Die Staatsministerin solle ein aktuelles Vorhaben der Europäischen Union forcieren, das künftig die freie Nutzung des TV-Programms auf allen Endgeräten möglich machen soll. Der Brief liegt dem Handelsblatt vor.

Ob auf dem heimischen Fernsehgerät per Kabel, im Café auf dem Laptop oder Tablet per WLAN oder unterwegs auf dem Smartphone per Mobilfunk – für das Wechseln zwischen den Endgeräten sollen die Plattformen künftig alle Rechte bekommen. Mitte Oktober berät der Rechtsausschuss im Europäischen Parlament über die Fernsehbestimmungen, die auch in Deutschland gelten würden. Mit der Maßnahme verfolgt die EU ihr Ziel, einen digitalen Binnenmarkt zu schaffen.

Die Sender und Plattformen begrüßen das Vorhaben, weil sie so nicht mehr umständlich mit jedem Produzenten Verträge aushandeln müssten.

Doch die Filmproduzenten sehen in der geplanten Neuerung eine Gefahr für ihre Einnahmen. Nachdem die Kommission im September vergangenen Jahres einen Entwurf für die sogenannte SatCab-Verordnung vorlegte, um den geltenden rechtlichen Rahmen zu ändern, wehrten sich die Filmproduzenten. Sie schrieben Briefe an die Regierung, wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtete.

Heutzutage sind die Menschen es gewohnt, alles von überall abzurufen. Warum also nicht auch ihre Lieblingsserien? Sie wollen Folge 1 in der Bahn auf dem Handy sehen und Folge 2 zu Hause am Fernseher weiterschauen. Laut dem Berater Accenture schaut fast ein Drittel der Befragten Videos auf einem Smart-TV. 15 Prozent benutzen einen Laptop und sechs Prozent ihr Tablet oder Smartphone. Zudem glaubte laut einer Umfrage verschiedener Mediaagenturen die Mehrheit der Deutschen (61 Prozent) schon 2015, dass das Fernsehen in den folgenden fünf Jahren weniger linear konsumiert werden würde.

Allerdings: Die noch geltende Richtlinie wurde vor fast 25 Jahren bestimmt. Man hatte sich für das Kabelfernsehen überlegt, die Rechte für die Programme zu bündeln, damit der Verbraucher eine einzige Plattform hat. Nach der Sitzung im Rechtsausschuss am 10. Oktober muss zwar noch über die finale Version abgestimmt werden, aber die Verhandlungen sind in der Endphase.