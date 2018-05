Iran-Abkommen EU droht mit „Blocking Statute“ – Strafe für Firmen, die sich an US-Sanktionen halten

Die USA wollen im Iran investierte Firmen bestrafen. Die EU will im Gegenzug diejenigen maßregeln, die sich den US-Sanktionen unterwerfen.

Die EU-Komission will die EU-Wirtschaft vor den US-Sanktionen juristisch schützen und so das Atomabkommen mit dem Iran retten. (Foto: dpa) Europäische Kommission in Brüssel

BrüsselDie EU-Kommission will es europäischen Unternehmen gesetzlich untersagen, die ab August drohenden US-Sanktionen gegen Iran zu befolgen. Dazu soll eine aus dem Jahr 1996 stammende EU-Verordnung (Blocking regulation EC No 2271/96) wieder belebt werden.

Es handele sich um eine von mehreren Maßnahmen, die EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker den EU-Regierungschefs vorschlagen wolle, sagten EU-Diplomaten. Die Regierungschefs kommen am Mittwochabend in Sofia mit Juncker zu einem Arbeitsessen zusammen. Das Thema Iran steht dabei ganz oben auf der Tagesordnung.

Am Mittwochvormittag hatten die 28 EU-Kommissare unter Leitung von Juncker über insgesamt vier mögliche Abwehrmaßnahmen gegen die amerikanischen Iran-Sanktionen beraten. An erster Stelle stand dabei die Neuauflage des sogenannten Blocking Statutes aus dem Jahr 1996. Damit sende die EU „ein starkes politisches Signal“ an US-Präsident Donald Trump, hieß es in Brüssel.

Der EU-Botschafter in den USA David O’Sullivan hatte bereits im September vergangenen Jahres von einer möglichen Reaktivierung der Blocking Regulation gesprochen, falls die USA das Atomabkommen mit dem Iran aufkündigen und die Sanktionen wieder in Kraft setzen sollten.

Es gebe keinen Zweifel, dass sich die EU in diesem Fall mit allen verfügbaren Mitteln wehren und ihre wirtschaftlichen Interessen im Iran schützen werde, hatte O’Sullivan damals gewarnt, was die Trump-Administration aber offensichtlich nicht beeindruckte.

Die fragliche Verordnung, das sogenannte „Blocking Statute“, war 1996 beschlossen worden, um US-Sanktionen gegen Kuba und gegen Iran abzuwehren. Nach dem erfolgreichen Abschluss des Atomabkommens mit dem Iran ging es dann nur noch um Kuba.

Für betroffene Unternehmen kann die Verordnung 2271/96 unangenehme Konsequenzen haben. Falls sie Geschäftsbeziehungen zu Iran abbrechen oder Niederlassungen in Iran schließen, müssen sie womöglich mit rechtlichen Konsequenzen rechnen.

In Brüssel wird eingeräumt, dass es sich um einen tiefgreifenden Eingriff in die unternehmerische Freiheit handelt. Deshalb will die EU-Kommission den in Iran tätigen Firmen zugleich auch helfen. Die Europäische Investitionsbank (EIB) soll die Unternehmen mit zinsverbilligten Krediten unterstützen. Für die EIB wäre es ein ganz neues Geschäftsfeld. Sie ist im Iran noch nie aktiv gewesen.

Nach Rechtsauffassung der EU-Kommission kann die Verordnung 2271/96 zeitnah noch vor Inkrafttreten der US-Sanktionen ins Gesetzblatt kommen. Komplizierte Abstimmungsverfahren seien dafür nicht erforderlich, sagten EU-Diplomaten.

Gegen den erklärten Willen großer EU-Staaten wird die Kommission diese Maßnahme dennoch kaum durchsetzen können. Insofern darf man gespannt sein, wie Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron am Mittwochabend auf diesen Vorstoß aus Brüssel reagieren.