Iran-Deal Trump droht Iran mit „sehr ernsten Konsequenzen“ – wenn das Atomprogramm wieder anläuft

Mit Ende des Atomdeals will der Iran sein Atomprogramm wieder aufnehmen. Ausgerechnet US-Präsident Trump richtet deswegen drohende Worte Richtung Teheran.

Der US-Präsident verkündete, dass er nicht weiter an dem Atom-Deal mit dem Iran festhalten möchte. (Foto: AFP) Donald Trump

WashingtonUS-Präsident Donald Trump hat nach seiner Entscheidung zum US-Abschied aus dem Atomabkommen den Iran aufgefordert, auf einen Neustart seines Nuklearprogrammes zu verzichten. „Ich würde dem Iran sehr raten, das Nuklearprogramm nicht wieder zu beginnen“, sagte Trump am Dienstag im Weißen Haus.

„Wenn sie das tun würden, hätte das sehr ernste Konsequenzen.“ Aus dem Iran waren Stimmen laut geworden, die mit dem Abkommen stark limitierte Anreicherung von Uran für zivile Zwecke könnte wieder hochgefahren werden.

Trump hatte am Montag bekanntgegeben, dass die USA nicht länger an dem 2015 von sechs Ländern mit dem Iran ausgehandelten Atomabkommen festhalten wollen. Die ausgesetzten Sanktionen würden nun sehr schnell wieder eingeführt. Andere Länder seien „alle sehr glücklich mit meiner Entscheidung“, sagte Trump.

In Wahrheit hatten alle anderen Unterzeichner-Staaten des Atomabkommens heftige Kritik an der Entscheidung des US-Präsidenten geübt. Die Sanktionen betreffend Energie- und Finanzgeschäften treten nach einer Frist von sechs Monaten, andere nach drei Monaten in Kraft.



