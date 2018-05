Iran Geistlicher Führer Chamenei verlangt von Muslimen Fortschritt in der Forschung

Der geistliche Führer des Irans fordert von der muslimischen Welt mehr Einsatz in der Forschung – und will die Vorherrschaft der USA brechen.

Chamenei rief die Muslime erneut zur Einheit auf. (Foto: dpa) Ajatollah Ali Chamenei

DubaiIrans oberster geistlicher Führer Ajatollah Ali Chamenei hat stärkere Fortschritte in der Wissenschaft gefordert, um einer Vorherrschaft der USA in der muslimischen Welt entgegenzutreten. „Die Anstrengungen in der Forschung müssen erhöht werden und der Islam wieder zur Spitzengruppe in Wissenschaft und Zivilisation aufschließen, damit seine Feinde und die Amerikaner die Oberhäupter islamischer Staaten nicht herumkommandieren können“, sagte Chamenei am Samstag seiner Internetseite zufolge bei einer Veranstaltung zum Beitrag der Schiiten in der Forschung. Zugleich rief er die Muslime erneut zur Einheit auf.

US-Präsident Donald Trump hatte am Dienstag den Ausstieg seines Landes aus dem Atomabkommen mit dem Iran erklärt und damit weltweit für Irritationen gesorgt. Nach dem Schritt der USA drohen ausländischen Firmen Strafen, wenn sie weiter an ihren Geschäften mit dem Iran festhalten.

Die wichtigsten Neuigkeiten jeden Morgen in Ihrem Posteingang.