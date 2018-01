Irans Beziehungen zu Israel könnten sich verschlechtern

Die Proteste im Iran sorgen auch für neuen Zündstoff in den Beziehungen zu den USA und Israel. US-Präsident Donald Trump twitterte, die Menschen im Iran würden nicht länger hinnehmen, „wie ihr Geld und ihr Wohlstand zugunsten von Terrorismus gestohlen und vergeudet wird“. Ruhani nannte im Gegenzug Trump am Sonntagabend einen Heuchler. Der US-Präsident konterte am Neujahrstag wiederum per Twitter, das „große iranische Volk“ sei über Jahre unterdrückt worden. Seinen Tweet beendete er in Großbuchstaben mit: „ZEIT FÜR EINEN WECHSEL!“

Irans Verteidigungsminister Amir Hatami sagte Medienberichten zufolge am Montag in Richtung USA, die Feinde des Landes hätten die Proteste angefacht, um die islamische Republik zu destabilisieren.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu äußerte ebenfalls die Hoffnung auf einen Regierungswechsel in Teheran. „Das Regime hat Angst vor seinem eigenen Volk, deswegen werfen sie Studenten ins Gefängnis, deshalb verbieten sie soziale Medien“, erklärte er. Auch Geheimdienstminister Israel Katz sagte, Israel wolle sich zwar nicht einmischen, „aber wir wünschen uns, dass das Unterdrückungsregime beendet und durch eine Demokratie abgelöst wird“.

Dagegen warnte der ehemalige Chef des israelischen Auslandsgeheimdienstes Mossad vor einer möglichen Einmischung Israels. Efraim Halevy sagte der „Jerusalem Post“ vom Dienstag: „Wenn wir uns in die Ereignisse im Iran einschalten, wird dies keinerlei Vorteil bringen. Wir haben genug eigene Probleme.“ Halevy sagte, die Proteste seien „positive Entwicklungen im israelischen Interesse“. Es gebe „schwerwiegende Probleme“ im Iran. „Wenn wir uns einmischen, dann schwächen wir jene im Iran, die in Zukunft eine bessere Politik betreiben könnten, die unsere frühere Beziehung mit dem Iran wiederherstellt“, warnte er. Israel solle besser still sitzen und die Dinge im Iran ihren Lauf nehmen lassen.

Im Iran unter Schah Mohammed Resa Pahlevi gab es eine versteckte Militärzusammenarbeit mit Israel. Nach der iranischen Revolution 1979 unter Ajatollah Ruhollah Khomeini wurde der jüdische Staat zum Todfeind erklärt. Israel sieht sich weiter vom iranischen Atomprogramm in seiner Existenz bedroht, verglich Teheran mit dem NS-Regime.

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) äußerte sich besorgt über die Entwicklung. „Wir appellieren an die iranische Regierung, die Rechte der Demonstranten zu respektieren, sich zu versammeln und frei und friedlich ihre Stimme zu erheben“, sagte er.

Der britische Außenminister Boris Johnson rief zu einer ernsthaften Debatte über die „legitimen und wichtigen Belange“ der Demonstranten im Land auf. Großbritannien hoffe, dass die iranischen Behörden eine solche Debatte zuließen. „Die Menschen sollten die Möglichkeit zur freien Meinungsäußerung haben und auf legale Weise friedlich demonstrieren dürfen“, sagte Johnson am Montag auf Facebook. Auch die EU äußerte die Erwartung, dass die Meinungs- und Versammlungsfreiheit von der iranischen Führung garantiert werde.