 IS-Terroranschlag: Festnahme nach Attacke auf den Champs-Élysées

Paris nach dem Anschlag Passanten legen auf den Champs-Elysées Blumen nieder. Bei einem Anschlag wurde hier ein Polizist getötet. (Foto: dpa)

ParisFast vier Wochen nach dem blutigen Terroranschlag auf der Pariser Prachtstraße Champs-Elysées hat die französische Polizei einen Verdächtigen festgenommen und in Gewahrsam genommen. Die Ermittler wollten wissen, wie der Angreifer an seine Waffe gekommen sei, bestätigten Justizkreise der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag in Paris.

Der mutmaßliche Terrorist Karim C. (39) hatte im April den Polizisten Xavier Jugelé getötet und zwei weitere Ordnungshüter sowie eine deutsche Passantin verletzt. Der Mann eröffnete mit einem Kalaschnikow-Sturmgewehr das Feuer und wurde dann von Polizisten getötet. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte die Tat für sich.

Der Verdächtige wurde laut den Justizkreisen bereits am Montag in Gewahrsam genommen. Die Regionalzeitung „Le Parisien“ berichtete von zusammen drei Anti-Terroraktionen, eine davon nordöstlich von Paris.

Frankreich wird seit fast zweieinhalb Jahren von einer beispiellosen Terrorserie mutmaßlich islamistischer Gewalttäter erschüttert. Bei Anschlägen kamen fast 240 Menschen um. Im Land gilt auch nach der Präsidentenwahl der Ausnahmezustand, der den Behörden bei der Terrorfahndung besondere Kompetenzen gibt. Auf den Straßen und vor öffentlichen Gebäuden patrouillieren Polzisten und Soldaten.