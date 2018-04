Israel Das „Jerusalem-Syndrom“ – wenn Touristen sich für Jesus halten

Vor allem zur Osterzeit beseelt Touristen in Jerusalem das Gefühl, sie seien die Reinkarnation eines Propheten. Was steckt dahinter?

JerusalemKaum war der britische Patient zurück in seiner Heimat, huldigte er Jerusalem in einem Dankesbrief. Der Absender bezeichnete sich als „Lord Jesus Christus des Neuen Jerusalem.“ Im Schreiben kündigte der Mann, der sich für König David hielt, seine Rückkehr auf den Ölberg an: „So bald wie möglich.“

Jerusalem werde dann das „spirituelle Zentrum der Welt“ werden. „Der dritte Tempel wird gebaut!!!!,“ fuhr der Mann fort, „und ich werde auf dem Thron meiner Vorfahren König David sitzen.“ Schließlich forderte der Patient, weil er sich für gesund hielt, die Ärzte auf: „Bitte, setzen sie alle meine Medikamente ab.“

Ein klassischer Fall für Eliezer Witztum. Der israelische Psychiater beschäftigt sich seit drei Jahrzehnten mit einem Phänomen: Dem „Jerusalem-Syndrom“.

Im Laufe seiner Karriere ist er vielen Touristen begegnet, die in Jerusalem plötzlich von der Idee besessen waren, eine biblische oder eine messianische Figur zu sein: König David oder Jesus, Johannes der Täufer oder die Heilige Maria, Gott oder der Teufel.

Beim Besuch der Heiligen Stadt vermischen sich Fantasie und Realität. Mehrere hundert Touristen, christliche und jüdische, habe er behandelt. Meistens werde er alarmiert, wenn sie durch theatralisches Gebaren und exzentrische Verhalten aufgefallen sind.

Ein Fall, an den sich Witztum besonders gut erinnert, ist ein Tourist aus Genf, der in Jerusalem ein starkes spirituelles Erlebnis hatte. Er hielt sich für Jesus.

Witztum gab ihm Beruhigungspillen, und der Mann fand in die Realität zurück. Zum Abschied meinte der Genfer, er würde gerne wieder kommen, wisse aber nicht, ob er stark genug sei, „um die Kraft Jerusalems ohne Rückfall zu überstehen.“

Tourist hält sich für König David

Auch wenn die meisten der rund drei Millionen Besucher des Heiligen Landes die kosmisch-mystische Ausstrahlung der Stadt ohne Schaden überstehen: „Pro Jahr werden fünfzig bis hundert Dutzend Fälle registriert,“ sagt Witztum. Ein paar Dutzend müssen in eine psychiatrische Klinik eingewiesen werden.

In einem Bonmot unter Psychiatern heißt es: Sprichst du zu Gott, so betest du. Doch wenn Gott antwortet, bist du verrückt. Und es scheint, als wäre Gott in Jerusalem vor allem um die Osterzeit und zu Weihnachten sowie um das jüdische Pessachfest besonders gesprächig.

Die Jerusalemer Altstadt ist ein buntes Sammelsurium von heiligen Plätzen, deren spirituelle Ausstrahlung für gläubige Menschen überwältigend sein kann. Auf einem Quadratkilometer befinden sich Monumente wie die Al Aksa-Moschee, die Klagemauer, die Grabeskirche und der Kreuzweg, die Via Dolorosa, dem Leidensweg von Jesu Christi.

In dieser Konzentration von Legenden und Traditionen können Zeit und Geographie durcheinander geraten und einen aus dem Gleichgewicht bringen. Wir machen uns auf den Weg in die engen Gassen der Altstadt, auf die Suche nach der Reinkarnation eines Propheten.

Sie beten auf dem Stein in der Grabeskirche, der als Ort von Jesus Kreuzigung gilt. (Foto: AP) Gläubige Pilger in Jerusalem

In der Via Dolorosa begegnen wir Prozessionen von Pilgern aus aller Welt, die, lateinische Psalmen singend, von der Ersten Station des Kreuzwegs in Richtung Grabeskirche schreiten. Einige tragen ein großes Kreuz aus Holz, das sie an der Ersten Station gemietet haben. Doch eine Reinkarnation einer biblischen Figur ist nicht zu sehen.

Wir wenden uns deshalb an Hotels in der Jerusalemer Altstadt, wo viele Pilger absteigen. Den Hotelmanagern ist das Jerusalem-Syndrom durchaus vertraut. So erinnert sich der Manager im Österreichischen Hospiz zur Heiligen Familie an der Via Dolorosa zum Beispiel an einen jungen Österreicher, der seit einem halben Jahr am Empfang des Pilgerhotels arbeitet, an eine Holländerin. Sie wusste aufgrund einer Eingebung: „Ich bin der Messias.“ Ihre Mission: den Staat Israel retten.

Von Jerusalem aus telefonierte sie mit mehreren Ämtern, denen sie ihre Hilfe anbot – aber niemand hörte ihr zu. Dass sie die Reinkarnation von Jesus sei, wollte ihr niemand abnehmen. Worauf sie unverrichteter Dinge wieder nach Amsterdam zurückkehrte.

Einige Meter vom Hospiz entfernt, im Armenian Guest House, berichtet Alex Jololian von einem Besucher, der sich ebenfalls als Jesus fühlte. Zunächst verlangte „Jesus“ weiße Leintücher. Als nächstes sah Jololian, wie der Mann mit nichts anderem, als dem weißen Leintuch und Sandalen bekleidet, auf die Via Dolorosa ging.

Lebhaft hat der Hotelier auch eine Amerikanerin in Erinnerung, die plötzlich überzeugt gewesen sei, dass sie die Heilige Maria sei. Sie ging nach Bethlehem, um nach ihrem Baby Jesus zu suchen. Verbürgt ist auch die Geschichte von einem Besucher aus den USA, der in der Altstadt einem Antiquitätenhändler vorschlug, seinen Anzug gegen ein großes Schwert zu tauschen, das im Geschäft ausgestellt war.

Als der Ladenbesitzer einwilligte, zog der Tourist seine Kleider aus, ergriff das Schwert, ging auf die Straße und schrie: „Macht Platz für König David, den Messias.“

Kurz darauf wurde er von der Polizei festgenommen und in psychiatrische Behandlung gebracht.

Jerusalem wirkt wie ein Magnet für „Meschuggene“

Das Jerusalem-Syndrom ist keine Krankheit, sondern ein Phänomen, erklärt Psychiater Witztum. Es könne bei Menschen mit psychischen Problemen auftreten, zum Beispiel bei Schizophrenie oder bei einer manischer Depression.

Anfällig seien dann vor allem einsame oder labile Personen, die eine Enttäuschung hinter sich hätten. Für Jerusalem-Touristen mit einer mentalen Krankheitsgeschichte hat Witztum deshalb einen guten Rat: „Kommt bitte mit Begleitung – und vergesst eure Pillen nicht.“ Er sehe nämlich immer wieder, dass Touristen, die zu Hause mit Psychopharmaka behandelt werden, auf ihre Medikamente verzichten, sobald sie in Jerusalem ankommen - schließlich seien sie jetzt ja im Heiligen Land, sagen sie sich.

Auch wenn das Jerusalem-Syndrom in vielen Fällen harmlos ist, können die Wahnvorstellungen auch gefährlich werden. So wird seit November der britische Tourist Oliver McAfee vermisst. Der 29-Jährige wollte mit dem Fahrrad durch die Wüste Negev fahren. Wanderer fanden im Januar unweit der Wüstenstadt Mitzpe Ramon sein Fahrrad, die Brieftasche, Schlüssel und den Computer des gläubigen Christen. Ein Suchtrupp stieß zudem auf ein paar von McAfee beschriebene Blätter mit Bibelsprüchen.

McAfees Familie glaubt zwar nicht, dass Oliver Opfer des Jerusalem-Syndroms geworden sei. Aber laut Witztum bestätigt die Schrift die Wahnvorstellung: Die Buchstaben seien zunehmend „chaotisch organisiert“.

Wir gehen weiter zur Klagemauer, wo orthodoxe Juden beten. Auf die Frage, wie oft sich hier vermeintlicher Messias outen, hat der Rabbiner vor Ort statt einer klaren Antwort nur ein Achselzucken übrig. „Es gibt eben viele meschuggene (verrückte) Menschen auf dieser Welt. Jerusalem scheint sie anzuziehen wie ein Magnet“, sagt er schließlich. Viele Jahre habe ein Mann, der sich für König David hielt, auf dem Platz vor der Klagemauer auf seiner Harfe gespielt und dazu Psalmen gesungen. Ein anderer Jude hatte war fest davon überzeugt, er sei Samson, eine biblische Figur, die von Gott ausgewählt und unbesiegbar ist. Der Mann versuchte (ohne Erfolg) einen Quader aus der Klagemauer zu brechen.

Als letzte Station auf der Suche nach einem Propheten gehen wir schließlich zum Zionsberg, wo sich nach jüdischer und christlicher Tradition das Grab König Davids befinden soll. Dort treffen wir Jonathan, der auf der Gitarre barocke Musik spielt und seine Musikkassetten an Touristen verkauft.

Der 40-Jährige ist unauffällig gekleidet, wirkt säkular und aufgeschlossen. Doch in Jerusalem, der Heiligen Stadt, können sich schnell Wahn und Wirklichkeit vermischen. So antwortet er auf meine Frage, ob er hier auf dem Berg Zion schon Propheten begegnet sei ernst: „Ich trage ein Stück von König David in mir. Wie alle Menschen.“