„Eine Anklage kommt“

Mit Ari Harow als Kronzeuge gegen Netanjahu stand am Freitag für die Zeitung „Haaretz“ fest: „Eine Anklage gegen Netanjahu kommt“, wie es in einer Analyse hieß. Es gebe keinen Grund, einem Verdächtigen in einer so schlechten rechtlichen Situation wie Harow zu helfen, wenn es keine echte Gegenleistung gebe, schrieb die Zeitung.

Gegen Harow wird unter anderem wegen Geldwäsche, Betrugs und Bestechung ermittelt. Statt einer Gefängnisstrafe soll er nach Medienberichten nun Sozialstunden ableisten und umgerechnet rund 160.000 Euro Strafe zahlen.

David Bitan, ein führender Abgeordneter der Regierungspartei Likud, hatte allerdings bereits im März gesagt, Netanjahu habe „keine Absicht, zurückzutreten, selbst wenn er angeklagt wird“.

Micky Rosenthal, Abgeordneter der oppositionellen Arbeitspartei, forderte am Freitag, Netanjahu solle sich für zeitweise nicht arbeitsfähig erklären, bis die Untersuchungen gegen ihn abgeschlossen seien. Sollten sich die Vorwürfe als falsch erweisen, könnte er die Regierungsgeschäfte wieder aufnehmen, zitierte das israelische Radio Rosenthal.

Israelische Medien hatten zudem immer wieder spekuliert, dass Netanjahu unter dem Druck der Vorwürfe gegen ihn eine Neuwahl ausrufen könnte. Ein solcher Schritt würde auch die Untersuchungen verzögern, schrieb „Jediot Achronot“ am Freitag. Die letzte Wahl hatte im März 2015 stattgefunden.