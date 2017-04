 Israel: Gabriel sieht Zwei-Staaten-Lösung als einzige Option

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Der Außenminister in Israel Sigmar Gabriel (SPD) muss sich bei seinem Besuch in Israel mit viel Kritik auseinandersetzen. (Foto: dpa)

RamallahAußenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat bei seinem Besuch in den Palästinensergebieten eine Zwei-Staaten-Lösung des Nahost-Konflikts als einzige realistische Option bezeichnet. „Es ist auch im Interesse Israels“, sagte er Dienstag nach seinem Treffen mit dem palästinensischen Ministerpräsidenten Rami Hamdallah in Ramallah.

Gabriel warnte erneut vor einem Wiederaufflammen alter Konflikte und der Ausbreitung neuer terroristischer Organisationen, falls der Friedensprozess nicht wieder in Gang kommt. Hamdallah sagte, die Siedlungspolitik Israels in den palästinensischen Gebieten verhindere eine Zwei-Staaten-Lösung. Er rief Deutschland und die Europäische Union dazu auf, auf Israel einzuwirken, um „die Besatzung zu beenden“.

Gabriel hofft weiter auf ein Treffen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu am Dienstag in Jerusalem. Auf die Frage, ob er bei seinem Antrittsbesuch eine Gruppe von Regierungskritikern oder Netanjahu treffen werde, sagte er bei einer Pressekonferenz in Ramallah. „Ich hoffe beide.“

Ein israelischer Fernsehsender hatte berichtet, Netanjahu erwäge wegen der geplanten Gesprächsrunde Gabriels mit regierungskritischen Menschenrechtsorganisationen eine Absage des Treffens mit dem Außenminister. Auf Netanjahus offiziellem Terminplan für Dienstag stand es nicht. Gabriel sagte zu den Spekulationen: „Ich kenne das nur aus den Medien.“