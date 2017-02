Israel : Trump distanziert sich von Siedlungspolitik

Datum: 10.02.2017 16:05 Uhr

Keine Unterstützung für Israels Siedlungspolitik: US-Präsident Donald Trump hat in einem Interview seine überraschende Kritik an Plänen der Regierung in Tel Aviv bekräftigt. Diese seien „nicht gut für den Frieden“.