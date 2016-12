Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Netanjahus Abschied von der eigenen Vision

Dabei hatte aus jüdischer Sicht eigentlich alles recht positiv begonnen: Am 29. November 1947 entschied sich die Uno-Vollversammlung in der Resolution 181 für die Aufteilung Palästinas in einen jüdischen und einen arabischen Staat. Jerusalem sollte unter internationale Kontrolle gestellt werden. Die jüdische Bevölkerung Palästinas reagierte mit enthusiastischem Jubel, weil die Entscheidung für sie die völkerrechtliche Absicherung ihres nationalen Traums bedeutete. Doch die Araber lehnten ab, der erste Nahost-Krieg begann. Ein halbes Jahr später wurde der Staat Israel gegründet.

Die große Wende kam 1967 mit der Besetzung der Palästinsergebiete, Ost-Jerusalems, der Golanhöhen und der Sinai-Halbinsel, aus der Israel sich im Rahmen der Friedensregelung mit Ägypten wieder zurückzog. Die Zahl der Siedler im Westjordanland und im arabischen Ostteil Jerusalems ist in einem halben Jahrhundert auf fast 600.000 angestiegen. In den Siedlungen leben schon Einwohner einer zweiten Generation, die „Judäa und Samaria“ als ihre rechtmäßige Heimat betrachten.

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hat sich offiziell für eine Zwei-Staaten-Lösung – also einen Staat für Israel und einen für die Palästinenser ausgesprochen. Doch seine Politik spricht eine andere Sprache und seine rechts-religiöse Regierung hat sich zuletzt immer mehr von dieser Vision verabschiedet.

Sein größter Rivale, Naftali Bennett von der Siederpartei, drängt sogar offen zu einer Annektierung großer Teile des Westjordanlands. Er will den Palästinensern nur in ihren Städten eine Autonomie gewähren und die Infrastruktur für Juden und Araber verbessern. Die Idee eines unabhängigen Palästinenserstaates sieht er mit Trumps Wahlsieg am Ende. Im Kampf um die rechten Wählerstimmen zwingt Bennett auch Netanjahu, immer radikalere Positionen einzunehmen.

Vor diesem Hintergrund ist auch die Entscheidung der USA zu verstehen, auf ihr Veto zu verzichten und im Uno-Sicherheitsrat eine Resolution gegen Israels Sicherheitspolitik zuzulassen. Samantha Power, US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, rechtfertigte das Veto als Notwendigkeit. Der Uno-Sicherheitsrat sei „zu oft voreingenommen gegen Israel“ auf Kosten anderer Krisen weltweit, kritisierte sie. Mitstimmen im Sicherheitrat durfte Israel noch nie. Das Gremium müsse „endlich sein nicht zu verteidigendes Schweigen zu Terrorattacken auf Israelis brechen“, forderte Power. „Die ungleiche Behandlung verletzt nicht nur Israel, sie untergräbt auch die Legitimität der Vereinten Nationen selbst.“