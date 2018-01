 Israel: US-Botschaft wird noch dieses Jahr verlegt

Nach Einschätzung von Israels Ministerpräsidenten wird die US-Botschaft noch 2018 nach Jerusalem ziehen. Aus US-Kreisen wurde zuvor laut, dass der Schritt nicht vor dem Ende von Trumps erster Amtszeit geschehen würde.

Der israelische Ministerpräsident will den Umzug der US-Botschaft noch in diesem Jahr über die Bühne bringen. (Foto: dpa) Benjamin Netanjahu

JerusalemDie US-Botschaft in Israel wird nach Einschätzung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu innerhalb eines Jahres nach Jerusalem verlegt. Netanjahu sagte am Mittwoch in Indien vor mitreisenden Journalisten, er glaube fest daran, dass die amerikanische Botschaft schneller als angenommen und „im Verlauf des Jahres“ verlegt werde.

US-Präsident Donald Trump hatte Anfang Dezember angekündigt, dass die USA Jerusalem als Hauptstadt von Israel anerkennen und ihre Botschaft dorthin verlegen. Aus US-Kreisen verlautete, es sei unwahrscheinlich, dass dieser Schritt vor dem Ende von Trumps erster Amtszeit geschehen werde. Der palästinensische Präsident Mahmud Abbas erklärte, er werde Trump wegen seiner Jerusalem-Entscheidung nicht mehr als Vermittler im Nahost-Konflikt akzeptieren.