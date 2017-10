Israels Ministerpräsident : Netanjahu bemüht sich um israelisch-österreichische Freundschaft

Benjamin Netanjahu will die Freundschaft zwischen Österreich und Israel vertiefen. In einem Telefonat gratulierte der Ministerpräsident Israels dem ÖVP-Chef Sebastian Kurz und lud ihn in sein Land ein.