 Italien: Berlusconis Verkauf von AC Mailand erregt offenbar Verdacht

Im April vergangenen Jahres verkaufte Italiens Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi AC Mailand an chinesische Investoren. In einem Bericht der Finanzpolizei gebe es aber offenbar Hinweise auf verdächtige Elemente.

Mitte des vergangen Jahres verkaufte der ehemalige italienische Ministerpräsident AC Mailand. (Foto: AP) Silvio Berlusconi

MailandDer Verkauf des italienischen Spitzenfußballclubs AC Mailand aus dem Besitz des früheren Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi an chinesische Investoren hat Insiderinformationen zufolge Argwohn bei den Behörden erregt. Zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten am Montag, in einem Bericht der Finanzpolizei werde auf potenziell verdächtige Elemente des Deals verwiesen. Ein Ermittlungsverfahren sei bislang allerdings nicht eingeleitet worden.

Berlusconis Holdinggesellschaft Fininvest hatte den AC Mailand im April vergangenen Jahres für 740 Millionen Euro veräußert. Zugleich war der ehemalige Regierungschef nach über 30 Jahren als Vereinspräsident von diesem Posten zurückgetreten. Die Fininvest-Vorsitzende Marina Berlusconi, eine Tochter des Politikers, hatte bereits am Samstag erklärt, bei dem Verkauf sei alles "absolut transparent und korrekt" über die Bühne gegangen.

In Italien müssen Finanzinstitute der heimischen Notenbank Transaktionen melden, bei denen ein hinreichender Verdacht auf Finanzdelikt wie Geldwäsche besteht. Die Notenbank wiederum leitet dies an die Finanzpolizei weiter, die ihrerseits einen Bericht an die Staatsanwaltschaft schickt. Diese entscheidet dann, ob Ermittlungen eingeleitet werden.