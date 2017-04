Ivanka Trump und Weltbank : Gespräche über Unternehmerinnen-Förderung

Datum: 27.04.2017 03:12 Uhr

Ein Spendenfond für Unternehmerinnen in Entwicklungsländern - Ivanak Trump will sich dafür einsetzen. Sie soll derzeit an Gesprächen mit der Weltbank beteiligt sein. Auch Angela Merkel wolle bei dem Thema eine Rolle übernehmen.