 IW-Ökonom: EU soll Krisenländern weiter Druck machen

Ein Top-Ökonom warnt die EU-Kommission vor einer lockereren Auslegung des Stabilitätspakts: Krisenländer der Euro-Zone müssten nach wie vor ihre Reformen durchbringen. Zuversichtlich sieht er die deutsche Konjunktur.

„Wir müssen aufpassen, dass wir uns irgendwann nicht lächerlich machen“, sagte IW-Chef Michael Hüther. (Foto: dapd)

Der Chef des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), Michael Hüther, sieht die von der EU-Kommission signalisierte lockerere Auslegung des Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspaktes kritisch. „Wir müssen aufpassen, dass wir uns irgendwann nicht lächerlich machen“, sagte Hüther am Mittwoch am Rande eines Wirtschaftsforums der Zeitung „Die Welt“ der Nachrichtenagentur Reuters.

Die Euro-Länder mit Haushaltsproblemen, darunter Frankreich und Italien, hätten Zeit genug gehabt, ihre Etats in Ordnung zu bringen. Die stärkere Flexibilisierung des Vertrages könnte dazu führen, dass Krisenländer das als Lockerung des Drucks zu Reformen sehen.

Relativ zuversichtlich äußerte sich Hüther zur Konjunktur in Deutschland. Er rechne damit, dass das Statistische Bundesamt am Donnerstag eine Wachstumszahl von knapp 1,5 Prozent für 2014 nennen werde. Für das laufende Jahr fügte er an: „Ich glaube, wir haben auch 2015 die Chance auf wieder Eineinhalb“. Die Bundesregierung, die in Kürze ihre Wachstumsprognose vorlegen will, geht derzeit noch von 1,3 Prozent für 2015 aus.