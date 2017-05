 IWF-Forderung: Deutschland soll Investitionen steigern

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

IWF-Direktorin Christine Lagarde Durchwachsenes Zeugnis für Deutschland (Foto: AP)

BerlinDer Internationale Währungsfonds (IWF) hat Deutschland zu einer Investitionsoffensive und zu Steuerentlastungen bei den Arbeitseinkommen aufgefordert. „Der bestehende finanzielle Spielraum sollte genutzt werden für Initiativen, die das Wachstumspotential erhöhen, wie etwa Investitionen (...) in die digitale Infrastruktur, die Kinderbetreuung, die Integration von Flüchtlingen und die Senkung der Steuerlast für Arbeitseinkommen“, hieß es in dem am Montag veröffentlichten Länder-Bericht des Fonds.

Auch mahnt der Fonds eine Rentenreform an, die Anreize gibt, länger zu arbeiten. Damit könnten auch die Alterseinkommen höher ausfallen. Der Fonds stellt zwar fest, dass die Ungleichheit bei den verfügbaren Einkommen in den letzten Jahren im wesentlichen gleich geblieben sei in Deutschland, doch sollte dem Faktor Armutsrisiken mehr Beachtung geschenkt werden. Auch die Entwicklung der Immobilienpreise hält der Fonds für einen wichtigen Faktor, dem angesichts rasanter Preissteigerungen hohe Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte.

Ähnlich hatte sich der IWF schon im März geäußert.